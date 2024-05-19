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Россия вошла в десятку по темпам роста экономики в XXI веке

Россия вошла в десятку по темпам роста экономики в XXI веке - 19.05.2024, ПРАЙМ

Россия вошла в десятку по темпам роста экономики в XXI веке

Экономика России с начала XXI века увеличилась в 8 раз и заняла десятое место среди крупных экономик мира по темпам роста в долларовом выражении, а Япония стала | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T08:06+0300

2024-05-19T08:06+0300

2024-05-19T08:07+0300

экономика

россия

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всемирный банк

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Экономика России с начала XXI века увеличилась в 8 раз и заняла десятое место среди крупных экономик мира по темпам роста в долларовом выражении, а Япония стала единственной страной, где ВВП сократился, следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда и Всемирного банка. Данные приведены только по экономикам с размером ВВП от 100 миллиардов долларов: на конец прошлого века таких было 35, а по итогам 2023 года - 68. Российская экономика за 23 года выросла в 7,7 раза – до чуть больше 2 триллионов долларов с 260 миллиардов в конце прошлого века. Быстрее всех экономика росла у присоединившейся к БРИКС Эфиопии – с начала века она увеличилась в 19,4 раза, до 160 миллиардов долларов. Далее следует Китай, чей ВВП вырос в 14,6 раза, до 17,7 триллиона долларов. Третью строчку занимает Казахстан, где экономика выросла в 14,2 раза - до 261 миллиарда долларов с 18,3 миллиарда. Четвертым по темпам роста стал Вьетнам (рост в 13,9 раза, до 434 миллиардов), пятерку замыкает Катар (в 13,2 раза, до 234 миллиардов долларов). Кроме того, в десятку входят Румыния, экономика которой увеличилась в 9,3 раза - до 346 миллиардов долларов, Кения (в 8,6 раза, 109 миллиардов), Бангладеш (в 8,4 раза, 446 миллиардов) и Индонезия (8,3 раза, 1,4 триллиона долларов). Помимо Эфиопии, Китая и России в БРИКС быстрее всего росла Индия – ее экономика с начала века увечилась в 7,6 раза. ВВП ОАЭ за эти годы вырос в 4,8 раза, Египта – в 4 раза, Ирана – в 3,7 раза, Бразилии - в 3,3 раза, ЮАР – в 2,5 раза. Единственной страной, которая показала сокращение ВВП в долларовом выражении с начала века, стала Япония, входящая в "Большую семерку". Ее экономика сократилась на 15% - до 4,2 триллиона долларов против 5 триллионов по итогам прошлого столетия. Самый медленный рост ВВП за прошедшие годы у Греции, где он составил лишь 83%. Менее чем вдвое выросли также Пуэрто-Рико (+88%) и входящая в G7 Италия (+97%). Среди других стран "Большой семерки" быстрее всего росла Канада (в 2,9 раза), затем идут США (рост в 2,7 раза), Германия (2,3 раза), Франция (в 2,2 раза) и Великобритания (2 раза).

https://1prime.ru/20240515/putin-848170736.html

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россия, мвф, всемирный банк