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Лавров: сейчас западные политики не разговаривают на основе фактов - 19.05.2024, ПРАЙМ
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Лавров: сейчас западные политики не разговаривают на основе фактов
Лавров: сейчас западные политики не разговаривают на основе фактов - 19.05.2024, ПРАЙМ
Лавров: сейчас западные политики не разговаривают на основе фактов
В текущее время на Западе нет политиков, которые разговаривают на основе фактов, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T15:25+0300
2024-05-19T15:25+0300
северные потоки
поставки газа
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В текущее время на Западе нет политиков, которые разговаривают на основе фактов, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.Так, он прокомментировал заявление британского премьер-министра Риши Сунака о том, что Россия якобы прекратила поставлять газ. По словам Сунака, это оказало "разрушительное воздействие" на жизнь людей и поставило под угрозу энергобезопасность Британии.Лавров уточнил, что с аналогичным заявлением выступил также канцлер ФРГ Олаф Шольц. По мнению главы МИД России, американцы взорвали газопроводы "Северные потоки", которые должны были обеспечивать развитие Германии."Заявлять, что Россия перекрыла газ… Никто из них не краснеет. Это самое печальное. Это означает, что на Западе сейчас нет политиков, которые могут разговаривать на прагматичной основе и основе фактов. Они их не признают, перевирают, пытаются завести свое население и избирателей на то, чтобы они не препятствовали этому тупиковому и катастрофическому для Европы курсу", — заключил Лавров.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".Позднее немецкие СМИ разместили информацию со ссылками на неназванные источники об украинском следе в подрыве российских газопроводов.Ранее газеты Washington Post и Spiegel писали, что бывший полковник ВСУ Роман Червинский признан координатором взрывов на "Северных потоках". Согласно материалу Washington Post, приказы Червинскому поступали от украинских чиновников, которые докладывали о своих действиях экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
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северные потоки, поставки газа, германия, великобритания
СЕВЕРНЫЕ ПОТОКИ, поставки газа, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
15:25 19.05.2024
 
Лавров: сейчас западные политики не разговаривают на основе фактов

Лавров: на Западе сейчас нет политиков, которые разговаривают на основе фактов

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В текущее время на Западе нет политиков, которые разговаривают на основе фактов, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Так, он прокомментировал заявление британского премьер-министра Риши Сунака о том, что Россия якобы прекратила поставлять газ. По словам Сунака, это оказало "разрушительное воздействие" на жизнь людей и поставило под угрозу энергобезопасность Британии.
Лавров уточнил, что с аналогичным заявлением выступил также канцлер ФРГ Олаф Шольц. По мнению главы МИД России, американцы взорвали газопроводы "Северные потоки", которые должны были обеспечивать развитие Германии.
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"Заявлять, что Россия перекрыла газ… Никто из них не краснеет. Это самое печальное. Это означает, что на Западе сейчас нет политиков, которые могут разговаривать на прагматичной основе и основе фактов. Они их не признают, перевирают, пытаются завести свое население и избирателей на то, чтобы они не препятствовали этому тупиковому и катастрофическому для Европы курсу", — заключил Лавров.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".
Позднее немецкие СМИ разместили информацию со ссылками на неназванные источники об украинском следе в подрыве российских газопроводов.
Ранее газеты Washington Post и Spiegel писали, что бывший полковник ВСУ Роман Червинский признан координатором взрывов на "Северных потоках". Согласно материалу Washington Post, приказы Червинскому поступали от украинских чиновников, которые докладывали о своих действиях экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
 
СЕВЕРНЫЕ ПОТОКИпоставки газаГЕРМАНИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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