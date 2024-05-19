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Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо - 19.05.2024, ПРАЙМ
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Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо
Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо - 19.05.2024, ПРАЙМ
Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо
Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пережившего покушение, остается серьезным, но прогноз позитивный, рассказал вице-премьер, министр... | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T13:03+0300
2024-05-19T13:03+0300
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 19 мая - ПРАЙМ. Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пережившего покушение, остается серьезным, но прогноз позитивный, рассказал вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк журналистам на брифинге перед зданием больницы в Банска-Бистрице, куда после покушения с огнестрельными ранениями был госпитализирован политик."Мы говорили о том, что хотим приблизиться к позитивному прогнозу, теперь мы на шаг к нему ближе. Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация все еще серьезная, ему необходима интенсивная медицинская помощь", - отметил Калиняк.По его словам, в ближайший период не будет планироваться никаких переводов в другие больницы. "Состояние мы можем считать стабильным, с позитивным прогнозом", - заключил вице-премьер. Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства, нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина. Злоумышленник руководствовался политическими мотивами и действовал один, не будучи связанным с радикальными группировками.Мужчина, в частности, был не согласен с действиями кабмина страны и выступал против остановки поставок вооружения на Украину.Сам Фицо выступал против отправки военных на Украину, считая это эскалацией конфликта. Также премьер Словакии высказывался против превращения России во врага и заявлял, что Словакия не заинтересована в этом.
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словакия, роберт фицо
СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
13:03 19.05.2024
 
Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо

Вице-премьер Словакии: жизнь премьера Фицо после покушения уже не под угрозой

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРАТИСЛАВА, 19 мая - ПРАЙМ. Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пережившего покушение, остается серьезным, но прогноз позитивный, рассказал вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк журналистам на брифинге перед зданием больницы в Банска-Бистрице, куда после покушения с огнестрельными ранениями был госпитализирован политик.
"Мы говорили о том, что хотим приблизиться к позитивному прогнозу, теперь мы на шаг к нему ближе. Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация все еще серьезная, ему необходима интенсивная медицинская помощь", - отметил Калиняк.
По его словам, в ближайший период не будет планироваться никаких переводов в другие больницы. "Состояние мы можем считать стабильным, с позитивным прогнозом", - заключил вице-премьер.
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Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства, нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина. Злоумышленник руководствовался политическими мотивами и действовал один, не будучи связанным с радикальными группировками.
Мужчина, в частности, был не согласен с действиями кабмина страны и выступал против остановки поставок вооружения на Украину.
Сам Фицо выступал против отправки военных на Украину, считая это эскалацией конфликта. Также премьер Словакии высказывался против превращения России во врага и заявлял, что Словакия не заинтересована в этом.
 
СЛОВАКИЯРоберт Фицо
 
 
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