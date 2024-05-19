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В Финляндии допустили частичное открытие границы с Россией - 19.05.2024, ПРАЙМ
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В Финляндии допустили частичное открытие границы с Россией
В Финляндии допустили частичное открытие границы с Россией - 19.05.2024, ПРАЙМ
В Финляндии допустили частичное открытие границы с Россией
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил частичное открытие границы с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища. | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T21:51+0300
2024-05-19T21:51+0300
финляндия
российско-финская граница
закрытие границы с финляндией
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил частичное открытие границы с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища. "Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу… Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта. И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие", — отметил он в интервью радиостанции Yle Radio Suomi. По его мнению, в России у границ Финляндии тысячи людей ждут возможности пересечь финскую границу. Хотя, с приходом весны на границе не было замечено роста незаконных пересечений, добавил он.Законопроект, предполагающий возвращение просителей убежища в Россию, будет рассмотрен парламентом в конце мая. Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля следующего года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище.По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.
https://1prime.ru/20240514/finlyandiya-848154323.html
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финляндия, российско-финская граница, закрытие границы с финляндией
ФИНЛЯНДИЯ, российско-финская граница, закрытие границы с Финляндией
21:51 19.05.2024
 
В Финляндии допустили частичное открытие границы с Россией

Премьер Финляндии Орпо допустил частичное открытие границы с Россией

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2024
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил частичное открытие границы с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища.
"Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу… Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта. И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие", — отметил он в интервью радиостанции Yle Radio Suomi.
По его мнению, в России у границ Финляндии тысячи людей ждут возможности пересечь финскую границу. Хотя, с приходом весны на границе не было замечено роста незаконных пересечений, добавил он.
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Законопроект, предполагающий возвращение просителей убежища в Россию, будет рассмотрен парламентом в конце мая.
Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля следующего года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище.
По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.
 
ФИНЛЯНДИЯроссийско-финская границазакрытие границы с Финляндией
 
 
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