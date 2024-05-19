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Гросси рассказал, когда назовет назовет виновника обстрелов ЗАЭС

Гросси рассказал, когда назовет назовет виновника обстрелов ЗАЭС - 19.05.2024, ПРАЙМ

Гросси рассказал, когда назовет назовет виновника обстрелов ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии предаст огласке, какая из сторон производила атаки на Запорожскую АЭС, если будет в состоянии независимо подтвердить... | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T10:20+0300

2024-05-19T10:20+0300

2024-05-19T10:21+0300

энергетика

магатэ

рафаэль гросси

запорожская аэс

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ВЕНА, 19 мая - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии предаст огласке, какая из сторон производила атаки на Запорожскую АЭС, если будет в состоянии независимо подтвердить эти данные, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Как отметил гендиректор, ранее его уже спрашивали, могут ли в МАГАТЭ определить источник атак на Запорожскую АЭС, в ответ он заявлял, что это установить крайне сложно - с учетом вида БПЛА, их особой траектории, возможности запускать их с любого направления. "Я говорил об этом прессе в Нью-Йорке… Поскольку мы являемся инспекторами, мы не хотели бы спекулировать, мы хотели бы говорить об этом тогда, когда в нашем распоряжении будут все элементы, чтобы подтвердить происхождение снаряда", - пояснил он.По словам Гроссии, в данном случае этого не было, и таким образом инспекторы не заявили об этом. "Но я также сказал в Нью-Йорке, что если мне когда-нибудь будет предоставлена достаточная информация, то я, конечно, не стану скрывать ее от широкой общественности. Вовсе нет", - подчеркнул гендиректор. На просьбу уточнить, действительно ли агентство предало бы огласке данные об источнике нападения, генеральный директор агентства ответил утвердительно. "Если я узнаю об этом через своих инспекторов, а не если кто-то скажет мне, то да, конечно... Если мои инспекторы смогут независимо подтвердить происхождение атак, то конечно, это моя обязанность. В тех условиях, которые сложились у нас на станции, это несколько затруднительно. Но мы посмотрим. В любом случае я надеюсь, что новых атак на станцию не будет", - пояснил Гросси. Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра близ города Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе - на ней установлены шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России. Ранее президент Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают ЗАЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Москву. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что ЗАЭС обстреливает Россия: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://1prime.ru/20240518/grossi-848296026.html

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магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс