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Нуланд назвала Харьков российским городом - 19.05.2024, ПРАЙМ
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Нуланд назвала Харьков российским городом
Нуланд назвала Харьков российским городом - 19.05.2024, ПРАЙМ
Нуланд назвала Харьков российским городом
Бывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала Харьков "российским городом". | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T19:25+0300
2024-05-19T19:25+0300
россия
сша
харьков
эскалация
виктория нуланд
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ВАШИНГТОН, 19 мая — ПРАЙМ. Бывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала Харьков "российским городом". По ее мнению, Россия сознательно приводит к эскалации конфликта, так как атакует "второй российский город Харьков", который находится вне зоны передовой.Кроме этого, она считает "справедливым", если бы Соединенные Штаты разрешили украинскому руководству поражать российские базы, с которых "запускают ракеты или осуществляют поставки для армии".Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало о просьбе Киева атаковать российскую территорию американским оружием. На что координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби ответил, что США не содействуют данным действиям.Минобороны России указывало, что группировка "Север" заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия ежедневно добивается результатов в боях в данном регионе. Взятие Харькова не планируется, отметил глава государства.Нуланд, имеющая восточноевропейские корни, работала в американском посольстве в Москве в 1990-х годах, она представляла США в НАТО, служила пресс-секретарем госдепартамента при госсекретаре Хиллари Клинтон, курировала европейское направление в разгар украинского кризиса 2014 года. Она покинула пост заместителя госсекретаря нынешней весной.
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россия, сша, харьков, эскалация, виктория нуланд
РОССИЯ, США, ХАРЬКОВ, эскалация, Виктория Нуланд
19:25 19.05.2024
 
Нуланд назвала Харьков российским городом

Экс-замгоссекретаря США Нуланд назвала Харьков российским городом

© Фото : Freddie Everett/State Department photoЗаместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2024
© Фото : Freddie Everett/State Department photo
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ВАШИНГТОН, 19 мая — ПРАЙМ. Бывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала Харьков "российским городом".
По ее мнению, Россия сознательно приводит к эскалации конфликта, так как атакует "второй российский город Харьков", который находится вне зоны передовой.
Кроме этого, она считает "справедливым", если бы Соединенные Штаты разрешили украинскому руководству поражать российские базы, с которых "запускают ракеты или осуществляют поставки для армии".
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало о просьбе Киева атаковать российскую территорию американским оружием. На что координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби ответил, что США не содействуют данным действиям.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2024
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Минобороны России указывало, что группировка "Север" заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия ежедневно добивается результатов в боях в данном регионе. Взятие Харькова не планируется, отметил глава государства.
Нуланд, имеющая восточноевропейские корни, работала в американском посольстве в Москве в 1990-х годах, она представляла США в НАТО, служила пресс-секретарем госдепартамента при госсекретаре Хиллари Клинтон, курировала европейское направление в разгар украинского кризиса 2014 года. Она покинула пост заместителя госсекретаря нынешней весной.
 
РОССИЯСШАХАРЬКОВэскалацияВиктория Нуланд
 
 
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