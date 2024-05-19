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Нуланд назвала Харьков российским городом

Нуланд назвала Харьков российским городом - 19.05.2024, ПРАЙМ

Нуланд назвала Харьков российским городом

Бывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала Харьков "российским городом". | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T19:25+0300

2024-05-19T19:25+0300

2024-05-19T19:25+0300

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харьков

эскалация

виктория нуланд

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ВАШИНГТОН, 19 мая — ПРАЙМ. Бывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала Харьков "российским городом". По ее мнению, Россия сознательно приводит к эскалации конфликта, так как атакует "второй российский город Харьков", который находится вне зоны передовой.Кроме этого, она считает "справедливым", если бы Соединенные Штаты разрешили украинскому руководству поражать российские базы, с которых "запускают ракеты или осуществляют поставки для армии".Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало о просьбе Киева атаковать российскую территорию американским оружием. На что координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби ответил, что США не содействуют данным действиям.Минобороны России указывало, что группировка "Север" заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия ежедневно добивается результатов в боях в данном регионе. Взятие Харькова не планируется, отметил глава государства.Нуланд, имеющая восточноевропейские корни, работала в американском посольстве в Москве в 1990-х годах, она представляла США в НАТО, служила пресс-секретарем госдепартамента при госсекретаре Хиллари Клинтон, курировала европейское направление в разгар украинского кризиса 2014 года. Она покинула пост заместителя госсекретаря нынешней весной.

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россия, сша, харьков, эскалация, виктория нуланд