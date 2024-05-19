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В Дагестане по делу о хищении нефтепродуктов задержали девять человек
В Дагестане по делу о хищении нефтепродуктов задержали девять человек - 19.05.2024, ПРАЙМ
В Дагестане по делу о хищении нефтепродуктов задержали девять человек
Девять человек задержали, и возбуждено уголовное дело по хищению 200 тонн нефтепродуктов в Дагестане, указали в пресс-службе следственного управления СК России... | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T22:33+0300
2024-05-19T22:33+0300
2024-05-19T22:33+0300
хищение
нефтепродукты
задержание
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МАХАЧКАЛА, 19 мая — ПРАЙМ. Девять человек задержали, и возбуждено уголовное дело по хищению 200 тонн нефтепродуктов в Дагестане, указали в пресс-службе следственного управления СК России по республике."По материалам ФСБ России, ГУСБ (главное управление собственной безопасности) МВД России и УБОП (управление по борьбе с организованной преступностью) МВД по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту хищения нефтепродуктов организованной группой в особо крупном размере (п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ)… В настоящее время по уголовному делу по подозрению в совершении преступления задержано девять человек", – указывается в публикации. Следствие сообщало, что с августа по октябрь 2023 года организованная группа, состоящая из жителей республики, похитила из магистрального нефтепровода и скважин на территории Ногайского района Дагестана около 200 тонн нефтепродуктов стоимостью шесть миллионов рублей.Уточняется причастность сотрудников регионального МВД.По информации пресс-службы МВД Дагестана, проверятся также причастность полицейских по Тарумовскому и Ногайскому районам республики.
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хищение, нефтепродукты, задержание
хищение, нефтепродукты, задержание
В Дагестане по делу о хищении нефтепродуктов задержали девять человек
В Дагестане по делу о хищении 200 тонн нефтепродуктов задержали девять человек
МАХАЧКАЛА, 19 мая — ПРАЙМ. Девять человек задержали, и возбуждено уголовное дело по хищению 200 тонн нефтепродуктов в Дагестане, указали в пресс-службе следственного управления СК России по республике.
"По материалам ФСБ России, ГУСБ (главное управление собственной безопасности) МВД России и УБОП (управление по борьбе с организованной преступностью) МВД по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту хищения нефтепродуктов организованной группой в особо крупном размере (п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ)… В настоящее время по уголовному делу по подозрению в совершении преступления задержано девять человек", – указывается в публикации.
Следствие сообщало, что с августа по октябрь 2023 года организованная группа, состоящая из жителей республики, похитила из магистрального нефтепровода и скважин на территории Ногайского района Дагестана около 200 тонн нефтепродуктов стоимостью шесть миллионов рублей.
Уточняется причастность сотрудников регионального МВД.
По информации пресс-службы МВД Дагестана, проверятся также причастность полицейских по Тарумовскому и Ногайскому районам республики.
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