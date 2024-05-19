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В Дагестане по делу о хищении нефтепродуктов задержали девять человек

В Дагестане по делу о хищении нефтепродуктов задержали девять человек - 19.05.2024, ПРАЙМ

В Дагестане по делу о хищении нефтепродуктов задержали девять человек

Девять человек задержали, и возбуждено уголовное дело по хищению 200 тонн нефтепродуктов в Дагестане, указали в пресс-службе следственного управления СК России... | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T22:33+0300

2024-05-19T22:33+0300

2024-05-19T22:33+0300

хищение

нефтепродукты

задержание

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МАХАЧКАЛА, 19 мая — ПРАЙМ. Девять человек задержали, и возбуждено уголовное дело по хищению 200 тонн нефтепродуктов в Дагестане, указали в пресс-службе следственного управления СК России по республике."По материалам ФСБ России, ГУСБ (главное управление собственной безопасности) МВД России и УБОП (управление по борьбе с организованной преступностью) МВД по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту хищения нефтепродуктов организованной группой в особо крупном размере (п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ)… В настоящее время по уголовному делу по подозрению в совершении преступления задержано девять человек", – указывается в публикации. Следствие сообщало, что с августа по октябрь 2023 года организованная группа, состоящая из жителей республики, похитила из магистрального нефтепровода и скважин на территории Ногайского района Дагестана около 200 тонн нефтепродуктов стоимостью шесть миллионов рублей.Уточняется причастность сотрудников регионального МВД.По информации пресс-службы МВД Дагестана, проверятся также причастность полицейских по Тарумовскому и Ногайскому районам республики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

хищение, нефтепродукты, задержание