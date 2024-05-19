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Полицейских в Дагестане подозревают в хищении нефтепродуктов

Полицейских в Дагестане подозревают в хищении нефтепродуктов - 19.05.2024, ПРАЙМ

Полицейских в Дагестане подозревают в хищении нефтепродуктов

Сотрудники отделов полиции в двух районах Дагестана проверяются на возможную причастность к хищению нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе МВД республики. | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T19:54+0300

2024-05-19T19:54+0300

2024-05-19T20:22+0300

нефтепродукты

хищение

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МАХАЧКАЛА, 19 мая — ПРАЙМ. Сотрудники отделов полиции в двух районах Дагестана проверяются на возможную причастность к хищению нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Сотрудниками УУР (управления уголовного розыска) МВД по РД во взаимодействии с сотрудниками УСБ (управления собственной безопасности) МВД и ФСБ проводится комплекс мероприятий, направленный на противодействие противоправным действиям граждан. В настоящее время на возможную причастность к хищению нефтепродуктов проверяются в том числе сотрудники ОМВД России по Тарумовскому и Ногайскому районам", – говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам будет принято решение "в установленном законном порядке". Другие подробности дела не сообщаются.Источник РИА Новости в правоохранительных органах республики сообщил, что оперативные мероприятия проводят сотрудники МВД, прибывшие из Москвы. По его словам, задержаны ряд должностных лиц.

https://1prime.ru/20240517/velikobritaniya-848289495.html

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нефтепродукты, хищение