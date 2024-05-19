https://1prime.ru/20240519/kritika-848308938.html

"За все ответишь": Зеленского поставили на место после слов о России

"За все ответишь": Зеленского поставили на место после слов о России - 19.05.2024, ПРАЙМ

"За все ответишь": Зеленского поставили на место после слов о России

Пользователи соцсети Х раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что саммит в Швейцарии поможет "принудить Россию к миру". | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T17:09+0300

2024-05-19T17:09+0300

2024-05-19T17:09+0300

мирный саммит

швейцария

владимир зеленский

мнение

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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Пользователи соцсети Х раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что саммит в Швейцарии поможет "принудить Россию к миру".Jeff возмутился тем, что Зеленский так много говорит неправду. Пользователь полагает, что украинский лидер рано или поздно ответит за всю его "ложь". Joseph Pino назвал Зеленского диктатором, которые только говорит и мире, но ничего для него не делает. Mira D потребовала у главы киевского режима взять ответственность за происходящий хаос и урегулировать все до 20 мая (в этот день истекает срок его полномочий. — Прим. ред.). Justin_Ayres написал, что если Украина продолжит атаковать Россию ракетами и дронами, то Москва в ответ продолжит забирать у нее территории. Пользователь предположил, что Зеленский захочет завершить конфликт раньше, чем он потеряет еще двадцать процентов своего государства.Ранее Владимир Зеленский допустил, что Киев может начать обсуждать с москвой урегулирование конфликта. По его словам, переговоры даже могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. При этом, подчеркивал Зеленский, страна должна достигнуть границ февраля 2022 года.Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, вновь подчеркнул, что Москва готова к переговорам. По его словам, мирный процесс по Украине без России не имеет смысла. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии, добавил он. Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации.

https://1prime.ru/20240518/yarost-848302534.html

швейцария

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мирный саммит, швейцария, владимир зеленский, мнение