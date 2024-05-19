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Топ-10 бесполезных анализов, на которые не стоит тратить деньги

Топ-10 бесполезных анализов, на которые не стоит тратить деньги - 19.05.2024, ПРАЙМ

Топ-10 бесполезных анализов, на которые не стоит тратить деньги

Далеко не все популярные анализы, которые есть в лабораториях стоит сдавать. Плохо, что такие анализы назначают врачи, но еще хуже, когда по ним пытаются... | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T03:03+0300

2024-05-19T03:03+0300

2024-05-19T03:03+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Далеко не все популярные анализы, которые есть в лабораториях стоит сдавать. Плохо, что такие анализы назначают врачи, но еще хуже, когда по ним пытаются поставить диагноз, рассказал агентству "Прайм" врач-эндокринолог медицинского центра "ПревентМед" Роман Терушкин. Бесполезных анализов, по словам врача, как минимум десять.1. ИнсулинНередко люди пытаются диагностировать у себя сахарный диабет, сдав анализ на инсулин. По мнению эндокринолога, это абсолютно бесполезно. Выработка инсулина вариабельна даже вне приёма пищи. Сдав анализ на инсулин сейчас, вы получите один показатель, а через 4-5 минут, вполне вероятно, другой. Поэтому говорить о какой-то общей норме довольно сложно, считает эксперт.Инсулин существует в крови непродолжительное время, ферменты быстро его разрушают. Это еще одна причина, по которой показатель может быть занижен без весомой причины. При наличии лишнего веса, показатель, скорее всего, будет высокий. "Самое главное, показатель инсулина не влияет на тактику лечения, поэтому и сдавать этот анализ нет необходимости", - говорит Терушкин.2. Сывороточное железоСывороточное железо - это железо, которое находится на данный момент в крови. Показатель очень вариабелен в течение дня. Даже у людей с железодефицитом он может быть в какой-то момент завышен, что вызывает замешательство у пациентов. "В первую очередь мы смотрим на ферритин и трансферрин", - объяснил эндокринолог. Нередко у людей с низким ферритином и дефицитом железа показатель сывороточного железа остается нормальным.3. Витамины группы ВВитамины группы В являются водорастворимыми, то есть довольно легко выводятся из организма. Иногда витамины группы В могут быть ложно завышены при воспалительных процессах в кишечнике. Также их нормальный уровень не всегда отражает истинное положение вещей. "Чтобы оценить достаточно ли в организме витаминов группы В, стоит посмотреть на гомоцистеин", - советует врач.4. МагнийОдин из важнейших микроэлементов. От магния зависит работа сердца и нервной системы, сокращение мышц, работа ферментов. Нормальный уровень магния в крови чрезвычайно важен, поэтому организм будет всеми силами поддерживать эту норму. Уровень магния в крови снизится в самую последнюю очередь, поэтому чаще всего этот показатель будет в референсных значениях. Если ориентироваться только на анализ, то дефицит обнаруживается слишком поздно.5. Кортизол."Он очень часто бывает повышен, и это значит только одно: у вас есть надпочечники, и они работают", - отмечает врач. Также нормальный уровень кортизола утром не исключает ни его избыток, ни его недостаток.6. ЛептинЭтот гормон вырабатывается в жировой ткани, участвует в процессах пищевого поведения, регулирует аппетит. Чем больше жировой ткани - тем больше лептина. Логично, что у людей с ожирением уровень лептина будет повышен. Уровень лептина, как и инсулина, никак не влияет на тактику врача. Следовательно, определение лептина не имеет никакого смысла, особенно у людей с лишним весом.7. ЙодПо словам эндокринолога, смотреть уровень йода в крови в анализах бессмысленно, так как показатель зависит от многих факторов: потребления йодированной соли, употребления морепродуктов и т.д. Кроме того, уровень йода в крови не является надежным показателем наличия или отсутствия дефицита йода в организме, так как йод может накапливаться в тканях и органах, а не только в крови. При подозрении на дефицит йода врач советует в первую очередь смотреть на гормоны щитовидной железы.8. ОнкомаркерыЭти анализы сдавать всем подряд не нужно, их назначают только людям с уже выявленным диагнозом для контроля лечения, уточнения ремиссии и прогноза заболевания. На онкомаркеры влияет очень много факторов — показатели повышаются по разным причинам, например, при простом ОРВИ или воспалительном процессе. Также они могут повышаться при аутоиммунных заболеваниях. Сдавать их просто так в качестве скрининга Терушкин не рекомендует.9. Адреналин, норадреналин в кровиДанные анализы обычно назначают, чтобы исключить гормональные причины повышения давления. Они очень быстро разрушаются в крови - всего через несколько минут после высвобождения. Поэтому анализ на них не будет отражать реальную картину.10. СеротонинОчень часто при снижении настроения люди просят проверить уровень серотонина. Но это, по мнению эндокринолога, не имеет никакого смысла. В большинстве случаев лабораторное определение уровня серотонина в крови применяется для выявления онкологических заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и контроля их лечения. Но не для диагностики депрессии.

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