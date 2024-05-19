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"В деликатный момент". NYT оценила ситуацию с вертолетом президента Ирана

"В деликатный момент". NYT оценила ситуацию с вертолетом президента Ирана - 19.05.2024, ПРАЙМ

"В деликатный момент". NYT оценила ситуацию с вертолетом президента Ирана

Ситуация с вертолетом иранского лидера Эбрахимом Раиси произошла в деликатный момент мировой политики, сообщает американская газета New York Times. | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T21:10+0300

2024-05-19T21:10+0300

2024-05-19T21:11+0300

происшествия

ибрахим раиси

вертолеты

мировая политика

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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Ситуация с вертолетом иранского лидера Эбрахимом Раиси произошла в деликатный момент мировой политики, сообщает американская газета New York Times."Авария с вертолетом с президентом Ирана произошла в деликатный момент для международных отношений, всего через несколько дней после того, как высокопоставленные американские и иранские чиновники провели переговоры через посредников, пытаясь сгладить угрозу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке", — указывается в материале статьи. Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и Амир Абдоллахиана, претерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Раиси 19 мая принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район происшествия.

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ибрахим раиси, вертолеты, мировая политика