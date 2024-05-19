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"В деликатный момент". NYT оценила ситуацию с вертолетом президента Ирана - 19.05.2024, ПРАЙМ
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"В деликатный момент". NYT оценила ситуацию с вертолетом президента Ирана
"В деликатный момент". NYT оценила ситуацию с вертолетом президента Ирана - 19.05.2024, ПРАЙМ
"В деликатный момент". NYT оценила ситуацию с вертолетом президента Ирана
Ситуация с вертолетом иранского лидера Эбрахимом Раиси произошла в деликатный момент мировой политики, сообщает американская газета New York Times. | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T21:10+0300
2024-05-19T21:11+0300
происшествия
ибрахим раиси
вертолеты
мировая политика
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Ситуация с вертолетом иранского лидера Эбрахимом Раиси произошла в деликатный момент мировой политики, сообщает американская газета New York Times."Авария с вертолетом с президентом Ирана произошла в деликатный момент для международных отношений, всего через несколько дней после того, как высокопоставленные американские и иранские чиновники провели переговоры через посредников, пытаясь сгладить угрозу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке", — указывается в материале статьи. Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и Амир Абдоллахиана, претерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Раиси 19 мая принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район происшествия.
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ибрахим раиси, вертолеты, мировая политика
Происшествия, Ибрахим Раиси, вертолеты, Мировая политика
21:10 19.05.2024 (обновлено: 21:11 19.05.2024)
 
"В деликатный момент". NYT оценила ситуацию с вертолетом президента Ирана

NYT: ситуация с вертолетом президента Ирана Раиси произошла в деликатный момент

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Эбрахим Раиси
Президент Ирана Эбрахим Раиси - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Ситуация с вертолетом иранского лидера Эбрахимом Раиси произошла в деликатный момент мировой политики, сообщает американская газета New York Times.
"Авария с вертолетом с президентом Ирана произошла в деликатный момент для международных отношений, всего через несколько дней после того, как высокопоставленные американские и иранские чиновники провели переговоры через посредников, пытаясь сгладить угрозу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке", — указывается в материале статьи.
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и Амир Абдоллахиана, претерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Раиси 19 мая принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район происшествия.
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