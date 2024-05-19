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Россиянам рассказали, где дешевле всего отдохнуть в конце мая
Россиянам рассказали, где дешевле всего отдохнуть в конце мая - 19.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, где дешевле всего отдохнуть в конце мая
Одним из самых доступных направлений для морского отдыха в конце мая - начале июля является Абхазия, пишет МК. | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T10:40+0300
2024-05-19T10:40+0300
2024-05-19T10:40+0300
туризм
абхазия
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Одним из самых доступных направлений для морского отдыха в конце мая - начале июля является Абхазия, пишет МК.Тур из Москвы на десять ночей в двухзвездочном отеле в Абхазии стоит 27,1 тысячи рублей на двоих.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБольшой Сочи предлагает турпакеты от 37,7 тысяч рублей за двоих с проживанием в трехзвездочном отеле.ОАЭ предлагают поездку на десять дней с проживанием в четырехзвездочном отеле и авиабилетами за минимум 79,4 тысячи рублей на двоих.Турция предлагает путешествие от 86 тысячи рублей за all inclusive, а китайский остров Хайнань может стать местом отдыха от 101,2 тысячи рублей с завтраками.Отмечается, что в России снять жилье для отдыха стало гораздо проще, особенно если турист путешествует с детьми или домашними питомцами.
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туризм, абхазия
Россиянам рассказали, где дешевле всего отдохнуть в конце мая
МК: дешевле всего отдохнуть на море в конце мая получится в Абхазии
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ.
Одним из самых доступных направлений для морского отдыха в конце мая - начале июля является Абхазия, пишет МК
.
Тур из Москвы на десять ночей в двухзвездочном отеле в Абхазии стоит 27,1 тысячи рублей на двоих.
Большой Сочи предлагает турпакеты от 37,7 тысяч рублей за двоих с проживанием в трехзвездочном отеле.
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ОАЭ предлагают поездку на десять дней с проживанием в четырехзвездочном отеле и авиабилетами за минимум 79,4 тысячи рублей на двоих.
Турция предлагает путешествие от 86 тысячи рублей за all inclusive, а китайский остров Хайнань может стать местом отдыха от 101,2 тысячи рублей с завтраками.
Отмечается, что в России снять жилье для отдыха стало гораздо проще, особенно если турист путешествует с детьми или домашними питомцами.