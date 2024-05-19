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Россиянам рассказали, где дешевле всего отдохнуть в конце мая

Россиянам рассказали, где дешевле всего отдохнуть в конце мая - 19.05.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, где дешевле всего отдохнуть в конце мая

Одним из самых доступных направлений для морского отдыха в конце мая - начале июля является Абхазия, пишет МК. | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T10:40+0300

2024-05-19T10:40+0300

2024-05-19T10:40+0300

туризм

абхазия

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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Одним из самых доступных направлений для морского отдыха в конце мая - начале июля является Абхазия, пишет МК.Тур из Москвы на десять ночей в двухзвездочном отеле в Абхазии стоит 27,1 тысячи рублей на двоих.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБольшой Сочи предлагает турпакеты от 37,7 тысяч рублей за двоих с проживанием в трехзвездочном отеле.ОАЭ предлагают поездку на десять дней с проживанием в четырехзвездочном отеле и авиабилетами за минимум 79,4 тысячи рублей на двоих.Турция предлагает путешествие от 86 тысячи рублей за all inclusive, а китайский остров Хайнань может стать местом отдыха от 101,2 тысячи рублей с завтраками.Отмечается, что в России снять жилье для отдыха стало гораздо проще, особенно если турист путешествует с детьми или домашними питомцами.

https://1prime.ru/20240516/turizm-848227464.html

абхазия

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туризм, абхазия