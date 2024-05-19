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Раскрыто, каким надежнейшим средством связи пользуется российская армия - 19.05.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, каким надежнейшим средством связи пользуется российская армия
Раскрыто, каким надежнейшим средством связи пользуется российская армия - 19.05.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, каким надежнейшим средством связи пользуется российская армия
Российская армия продолжает использовать азбуку Морзе, которая доказала свою эффективность и безопасность, пишет гонконгское издание Asia Times. | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T11:43+0300
2024-05-19T11:43+0300
связь
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российская армия продолжает использовать азбуку Морзе, которая доказала свою эффективность и безопасность, пишет гонконгское издание Asia Times.В частности, как отмечается, морзянка до сих пор используется российскими военными на Украине. Этим же кодом передаются сообщения с российских бомбардировщиков в центры управления, а с кораблей Балтийского флота — в береговые штабы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАзбука Морзе была изобретена художником Сэмюэлем Морзе и Альфредом Вейлом, которые использовали звук для передачи информации. Морзянка образует характерный ритмический рисунок, стимулируя чувство ритма и распознавания образов.Также азбука Морзе обладает технологической простотой, что позволяет любому человеку с базовыми технологическими навыками построить передатчик.Морзянка требует минимум энергии для передачи сигнала на большие расстояния благодаря своей эффективности.Сегодня сообщения, отправленные азбукой Морзе, можно расшифровать даже без соответствующей подготовки с помощью программного обеспечения.При этом любое сообщение можно защитить, зашифровав его перед отправкой с помощью одноразового ключа."Да, сегодня появились гораздо более передовые цифровые способы связи, но ничто из этого не может соперничать с непревзойденным сочетанием простоты и эффективности, благодаря которому азбука Морзе жива уже 150 лет", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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связь
11:43 19.05.2024
 
Раскрыто, каким надежнейшим средством связи пользуется российская армия

AT: армия России пользуется азбукой Морзе, так как она эффективна и безопасна

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на огневой позиции
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российская армия продолжает использовать азбуку Морзе, которая доказала свою эффективность и безопасность, пишет гонконгское издание Asia Times.
В частности, как отмечается, морзянка до сих пор используется российскими военными на Украине. Этим же кодом передаются сообщения с российских бомбардировщиков в центры управления, а с кораблей Балтийского флота — в береговые штабы.
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Азбука Морзе была изобретена художником Сэмюэлем Морзе и Альфредом Вейлом, которые использовали звук для передачи информации. Морзянка образует характерный ритмический рисунок, стимулируя чувство ритма и распознавания образов.
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Также азбука Морзе обладает технологической простотой, что позволяет любому человеку с базовыми технологическими навыками построить передатчик.
Морзянка требует минимум энергии для передачи сигнала на большие расстояния благодаря своей эффективности.
Сегодня сообщения, отправленные азбукой Морзе, можно расшифровать даже без соответствующей подготовки с помощью программного обеспечения.
При этом любое сообщение можно защитить, зашифровав его перед отправкой с помощью одноразового ключа.
"Да, сегодня появились гораздо более передовые цифровые способы связи, но ничто из этого не может соперничать с непревзойденным сочетанием простоты и эффективности, благодаря которому азбука Морзе жива уже 150 лет", — делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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