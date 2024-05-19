Раскрыто, каким надежнейшим средством связи пользуется российская армия

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российская армия продолжает использовать азбуку Морзе, которая доказала свою эффективность и безопасность, пишет гонконгское издание Asia Times.В частности, как отмечается, морзянка до сих пор используется российскими военными на Украине. Этим же кодом передаются сообщения с российских бомбардировщиков в центры управления, а с кораблей Балтийского флота — в береговые штабы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАзбука Морзе была изобретена художником Сэмюэлем Морзе и Альфредом Вейлом, которые использовали звук для передачи информации. Морзянка образует характерный ритмический рисунок, стимулируя чувство ритма и распознавания образов.Также азбука Морзе обладает технологической простотой, что позволяет любому человеку с базовыми технологическими навыками построить передатчик.Морзянка требует минимум энергии для передачи сигнала на большие расстояния благодаря своей эффективности.Сегодня сообщения, отправленные азбукой Морзе, можно расшифровать даже без соответствующей подготовки с помощью программного обеспечения.При этом любое сообщение можно защитить, зашифровав его перед отправкой с помощью одноразового ключа."Да, сегодня появились гораздо более передовые цифровые способы связи, но ничто из этого не может соперничать с непревзойденным сочетанием простоты и эффективности, благодаря которому азбука Морзе жива уже 150 лет", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российская армия продолжает использовать азбуку Морзе, которая доказала свою эффективность и безопасность, пишет гонконгское издание Asia Times.
В частности, как отмечается, морзянка до сих пор используется российскими военными на Украине. Этим же кодом передаются сообщения с российских бомбардировщиков в центры управления, а с кораблей Балтийского флота — в береговые штабы.
Азбука Морзе была изобретена художником Сэмюэлем Морзе и Альфредом Вейлом, которые использовали звук для передачи информации. Морзянка образует характерный ритмический рисунок, стимулируя чувство ритма и распознавания образов.
Глава "Ростеха" назвал самое востребованное за рубежом российское оружие
17 мая, 13:07
Также азбука Морзе обладает технологической простотой, что позволяет любому человеку с базовыми технологическими навыками построить передатчик.
Морзянка требует минимум энергии для передачи сигнала на большие расстояния благодаря своей эффективности.
Сегодня сообщения, отправленные азбукой Морзе, можно расшифровать даже без соответствующей подготовки с помощью программного обеспечения.
При этом любое сообщение можно защитить, зашифровав его перед отправкой с помощью одноразового ключа.
"Да, сегодня появились гораздо более передовые цифровые способы связи, но ничто из этого не может соперничать с непревзойденным сочетанием простоты и эффективности, благодаря которому азбука Морзе жива уже 150 лет", — делает вывод автор.
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.