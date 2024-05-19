https://1prime.ru/20240519/morze-848306562.html

Раскрыто, каким надежнейшим средством связи пользуется российская армия

Раскрыто, каким надежнейшим средством связи пользуется российская армия - 19.05.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, каким надежнейшим средством связи пользуется российская армия

Российская армия продолжает использовать азбуку Морзе, которая доказала свою эффективность и безопасность, пишет гонконгское издание Asia Times. | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T11:43+0300

2024-05-19T11:43+0300

2024-05-19T11:43+0300

связь

https://cdnn.1prime.ru/img/84143/68/841436838_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6bf8630f5226273f8358a4e426355c2e.jpg

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российская армия продолжает использовать азбуку Морзе, которая доказала свою эффективность и безопасность, пишет гонконгское издание Asia Times.В частности, как отмечается, морзянка до сих пор используется российскими военными на Украине. Этим же кодом передаются сообщения с российских бомбардировщиков в центры управления, а с кораблей Балтийского флота — в береговые штабы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАзбука Морзе была изобретена художником Сэмюэлем Морзе и Альфредом Вейлом, которые использовали звук для передачи информации. Морзянка образует характерный ритмический рисунок, стимулируя чувство ритма и распознавания образов.Также азбука Морзе обладает технологической простотой, что позволяет любому человеку с базовыми технологическими навыками построить передатчик.Морзянка требует минимум энергии для передачи сигнала на большие расстояния благодаря своей эффективности.Сегодня сообщения, отправленные азбукой Морзе, можно расшифровать даже без соответствующей подготовки с помощью программного обеспечения.При этом любое сообщение можно защитить, зашифровав его перед отправкой с помощью одноразового ключа."Да, сегодня появились гораздо более передовые цифровые способы связи, но ничто из этого не может соперничать с непревзойденным сочетанием простоты и эффективности, благодаря которому азбука Морзе жива уже 150 лет", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240517/rostekh-848275696.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

связь