https://1prime.ru/20240519/neprichastnost-848310283.html

В Израиле заявили о непричастности к аварии с вертолетом президента Ирана

В Израиле заявили о непричастности к аварии с вертолетом президента Ирана - 19.05.2024, ПРАЙМ

В Израиле заявили о непричастности к аварии с вертолетом президента Ирана

Несколько официальных лиц в Израиле заявили, что государство не причастно к аварии вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, указал... | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T21:41+0300

2024-05-19T21:41+0300

2024-05-19T21:41+0300

израиль

иран

ибрахим раиси

происшествие

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая — ПРАЙМ. Несколько официальных лиц в Израиле заявили, что государство не причастно к аварии вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, указал портал Ynet со ссылкой на местных чиновников.Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и главу МИД Ирана Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут поиски.Израильские власти официально воздерживаются от комментариев по поводу данного инцидента.Портал также передает неофициальные заявления израильских чиновников, которые полагают, что иранский лидер "не выжил". По их словам, Запад считает аналогично.Неназванные израильские должностные лица добавили, что изменения в политике Тегерана зависят от того, кто заменит Раиси на посту президента исламской республики в случае его гибели.

https://1prime.ru/20240508/izrail-848022108.html

израиль

иран

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израиль, иран, ибрахим раиси, происшествие