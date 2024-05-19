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В Израиле заявили о непричастности к аварии с вертолетом президента Ирана - 19.05.2024, ПРАЙМ
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В Израиле заявили о непричастности к аварии с вертолетом президента Ирана
В Израиле заявили о непричастности к аварии с вертолетом президента Ирана - 19.05.2024, ПРАЙМ
В Израиле заявили о непричастности к аварии с вертолетом президента Ирана
Несколько официальных лиц в Израиле заявили, что государство не причастно к аварии вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, указал... | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T21:41+0300
2024-05-19T21:41+0300
израиль
иран
ибрахим раиси
происшествие
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая — ПРАЙМ. Несколько официальных лиц в Израиле заявили, что государство не причастно к аварии вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, указал портал Ynet со ссылкой на местных чиновников.Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и главу МИД Ирана Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут поиски.Израильские власти официально воздерживаются от комментариев по поводу данного инцидента.Портал также передает неофициальные заявления израильских чиновников, которые полагают, что иранский лидер "не выжил". По их словам, Запад считает аналогично.Неназванные израильские должностные лица добавили, что изменения в политике Тегерана зависят от того, кто заменит Раиси на посту президента исламской республики в случае его гибели.
https://1prime.ru/20240508/izrail-848022108.html
израиль
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израиль, иран, ибрахим раиси, происшествие
ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Ибрахим Раиси, происшествие
21:41 19.05.2024
 
В Израиле заявили о непричастности к аварии с вертолетом президента Ирана

Ynet: в Израиле указали о непричастности к аварии с вертолетом президента Ирана

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Израиля на улице в Иерусалим
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая — ПРАЙМ. Несколько официальных лиц в Израиле заявили, что государство не причастно к аварии вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, указал портал Ynet со ссылкой на местных чиновников.
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и главу МИД Ирана Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут поиски.
Израильские власти официально воздерживаются от комментариев по поводу данного инцидента.
Портал также передает неофициальные заявления израильских чиновников, которые полагают, что иранский лидер "не выжил". По их словам, Запад считает аналогично.
Неназванные израильские должностные лица добавили, что изменения в политике Тегерана зависят от того, кто заменит Раиси на посту президента исламской республики в случае его гибели.
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