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Россия готова помочь в поисках вертолета президента Ирана, заявила Захарова
Россия готова помочь в поисках вертолета президента Ирана, заявила Захарова - 19.05.2024, ПРАЙМ
Россия готова помочь в поисках вертолета президента Ирана, заявила Захарова
Москва готова помочь в поисках вертолета президента Ирана Эбрахимом Раиси и в расследовании причин аварии, сообщила официальный представитель МИД России Мария... | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T21:25+0300
2024-05-19T21:25+0300
2024-05-19T22:19+0300
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Москва готова помочь в поисках вертолета президента Ирана Эбрахимом Раиси и в расследовании причин аварии, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Раиси 19 мая принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым."Внимательно отслеживаем появляющуюся информацию о судьбе пассажиров третьего вертолета, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана, включая президента Раиси", — заявила она РИА Новости.Захарова добавила, что Москва искренне надеется, что члены экипажа живы.С аналогичным высказыванием выступили Афганистан, Индия, Турция, Боливия, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, Соединенные Штаты, Азербайджан, Иордания, Египет, ХАМАС, Катар, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Саудовская Аравия.Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич указал, что Евросоюз задействует свою спутниковую систему Copernicus для помощи в поисках вертолета иранского президента.
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иран, мария захарова, ибрахим раиси, происшествие
ИРАН, Мария Захарова, Ибрахим Раиси, происшествие
Россия готова помочь в поисках вертолета президента Ирана, заявила Захарова
Захарова: Россия готова помочь в расследовании ЧП с вертолетом Раиси в Иране
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Москва готова помочь в поисках вертолета президента Ирана Эбрахимом Раиси и в расследовании причин аварии, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Раиси 19 мая принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.
"Внимательно отслеживаем появляющуюся информацию о судьбе пассажиров третьего вертолета, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана, включая президента Раиси", — заявила она РИА Новости.
Захарова добавила, что Москва искренне надеется, что члены экипажа живы.
С аналогичным высказыванием выступили Афганистан, Индия, Турция, Боливия, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, Соединенные Штаты, Азербайджан, Иордания, Египет, ХАМАС, Катар, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Саудовская Аравия.
Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич указал, что Евросоюз задействует свою спутниковую систему Copernicus для помощи в поисках вертолета иранского президента.
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