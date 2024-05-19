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Турция отправила альпинистов в Иран на поиски вертолета с президентом Раиси
Турция отправила альпинистов в Иран на поиски вертолета с президентом Раиси - 19.05.2024, ПРАЙМ
Турция отправила альпинистов в Иран на поиски вертолета с президентом Раиси
Турция отправила альпинистов в Иран на поиски вертолета с президентом Раиси, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T22:01+0300
2024-05-19T22:01+0300
2024-05-19T22:01+0300
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СТАМБУЛ, 19 мая — ПРАЙМ. Турция отправила альпинистов в Иран на поиски вертолета с президентом Раиси, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).МИД Турции сообщил, что страна с беспокойством следит за ситуацией, а президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с грустью узнал о крушении вертолета."МИД Ирана обратился к нам с просьбой предоставить вертолеты с функцией ночного видения. Наши департаменты в провинциях Ван и Эрзурум отправили в Иран 32 альпиниста и шесть транспортных средств (вертолетов - ред.)", — отметило AFAD в пресс-релизе. Уточняется, что три поисково-спасательных группы альпинистов готовы отправиться в Иран.Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД Хосейна Амир Абдоллахиана, претерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Раиси 19 мая принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей ведут его поиски. По информации Tasnim, погодные условия мешают спасателям добраться до места происшествия.
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турция, иран, помощь, ибрахим раиси
ТУРЦИЯ, ИРАН, помощь, Ибрахим Раиси
Турция отправила альпинистов в Иран на поиски вертолета с президентом Раиси
Турция направила 32 альпиниста в Иран на поиски вертолета с президентом Раиси
СТАМБУЛ, 19 мая — ПРАЙМ. Турция отправила альпинистов в Иран на поиски вертолета с президентом Раиси, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
МИД Турции сообщил, что страна с беспокойством следит за ситуацией, а президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с грустью узнал о крушении вертолета.
"МИД Ирана обратился к нам с просьбой предоставить вертолеты с функцией ночного видения. Наши департаменты в провинциях Ван и Эрзурум отправили в Иран 32 альпиниста и шесть транспортных средств (вертолетов - ред.)", — отметило AFAD в пресс-релизе.
Россия готова помочь в поисках вертолета президента Ирана, заявила Захарова
Уточняется, что три поисково-спасательных группы альпинистов готовы отправиться в Иран.
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД Хосейна Амир Абдоллахиана, претерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Раиси 19 мая принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей ведут его поиски.
По информации Tasnim, погодные условия мешают спасателям добраться до места происшествия.