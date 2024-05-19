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Минэкономики Белоруссии уверено в плановом приросте ВВП к 2024 году
Минэкономики Белоруссии уверено в плановом приросте ВВП к 2024 году - 19.05.2024, ПРАЙМ
Минэкономики Белоруссии уверено в плановом приросте ВВП к 2024 году
Министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь выразил уверенность, что по итогам текущего года удастся обеспечить прогнозный показатель роста ВВП республики,... | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T22:14+0300
2024-05-19T22:14+0300
2024-05-19T22:15+0300
экономика
белоруссия
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МИНСК, 19 мая — ПРАЙМ. Министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь выразил уверенность, что по итогам текущего года удастся обеспечить прогнозный показатель роста ВВП республики, составляющий 3,8%. В октябре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил основные прогнозные параметры развития экономики страны на 2024 год, которые в том числе предполагают прирост ВВП на уровне 3,8%. "Для нас ключевое - выполнение планов. Уверены, что те задачи и направления, которые определили в целевом плане правительства, будут выполнены", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1". Вместе с тем он отметил, что особого внимания требуют наращивание экспорта, повышение эффективности работы организаций в различных секторах и улучшение их финансового положения. "Результаты (работы экономики - ред.) за четыре месяца впечатляющие, они нас вполне удовлетворяют", - сказал Чеботарь. Он подчеркнул, что ВВП вырос на 5,1%. "К прошлому периоду прирост - целый (процентный - ред.) пункт. У нас добавляют все отрасли, промышленность - более 7%", - констатировал министр. ВВП Белоруссии в 2023 году вырос на 3,9% по сравнению с 2022 годом, что слегка превысило ожидания властей. Параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год предусматривали рост ВВП на 3,8%. По итогам 2022 года ВВП Белоруссии сократился на 4,7%, хотя власти республики планировали рост экономики на 2,9%.
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белоруссия, экономический рост
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, экономический рост
Минэкономики Белоруссии уверено в плановом приросте ВВП к 2024 году
Минэкономики Белоруссии уверено, что обеспечит плановый прирост ВВП в 2024 году
МИНСК, 19 мая — ПРАЙМ. Министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь выразил уверенность, что по итогам текущего года удастся обеспечить прогнозный показатель роста ВВП республики, составляющий 3,8%.
В октябре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил основные прогнозные параметры развития экономики страны на 2024 год, которые в том числе предполагают прирост ВВП на уровне 3,8%.
"Для нас ключевое - выполнение планов. Уверены, что те задачи и направления, которые определили в целевом плане правительства, будут выполнены", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1".
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Вместе с тем он отметил, что особого внимания требуют наращивание экспорта, повышение эффективности работы организаций в различных секторах и улучшение их финансового положения.
"Результаты (работы экономики - ред.) за четыре месяца впечатляющие, они нас вполне удовлетворяют", - сказал Чеботарь. Он подчеркнул, что ВВП вырос на 5,1%.
"К прошлому периоду прирост - целый (процентный - ред.) пункт. У нас добавляют все отрасли, промышленность - более 7%", - констатировал министр.
ВВП Белоруссии в 2023 году вырос на 3,9% по сравнению с 2022 годом, что слегка превысило ожидания властей. Параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год предусматривали рост ВВП на 3,8%. По итогам 2022 года ВВП Белоруссии сократился на 4,7%, хотя власти республики планировали рост экономики на 2,9%.