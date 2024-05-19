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В Минске заявили о росте инвестиций в экономику из России - 19.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Минске заявили о росте инвестиций в экономику из России
В Минске заявили о росте инвестиций в экономику из России - 19.05.2024, ПРАЙМ
В Минске заявили о росте инвестиций в экономику из России
Министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь сообщил, что отмечается рост инвестиций в белорусскую экономику из России. | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T22:39+0300
2024-05-19T22:40+0300
экономика
белоруссия
инвестиции
россия
экономика белоруссии
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МИНСК, 19 мая – ПРАЙМ. Министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь сообщил, что отмечается рост инвестиций в белорусскую экономику из России. "Из Российской Федерации, нашего ключевого торгового партнера, видим интерес бизнеса по созданию предприятий в Беларуси. В прошлом году инвестиции приросли на 30 процентов, прямые иностранные инвестиции из этой страны - на 8 процентов", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1". По его словам, в Белоруссии работают более 2 тысяч организаций с капиталом из Российской Федерации. "Многие предприятия (с российским капиталом - ред.) как раз и участвуют в наших инициативах в регионах", - добавил Чеботарь. Он также остановился на реализации интеграционных проектов с РФ в промышленности с целью импортозамещения, которые осуществляются с привлечением средств российского кредита. Он заявил, что Минск заинтересован в том, чтобы таких проектов становилось больше. Министр отметил, что уже согласовано 25 таких проектов, но идет речь об увеличении их числа. Ожидается, что количество таких проектов может превысить 30. "Большая их часть направлена на увеличении кооперации и локализации в промышленности", - добавил глава Минэкономики.
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белоруссия, инвестиции, россия, экономика белоруссии
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, инвестиции, РОССИЯ, экономика Белоруссии
22:39 19.05.2024 (обновлено: 22:40 19.05.2024)
 
В Минске заявили о росте инвестиций в экономику из России

Министр экономики Белоруссии отметил рост инвестиций в экономику из России

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Андрей Александров
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МИНСК, 19 мая – ПРАЙМ. Министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь сообщил, что отмечается рост инвестиций в белорусскую экономику из России.
"Из Российской Федерации, нашего ключевого торгового партнера, видим интерес бизнеса по созданию предприятий в Беларуси. В прошлом году инвестиции приросли на 30 процентов, прямые иностранные инвестиции из этой страны - на 8 процентов", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1".
По его словам, в Белоруссии работают более 2 тысяч организаций с капиталом из Российской Федерации. "Многие предприятия (с российским капиталом - ред.) как раз и участвуют в наших инициативах в регионах", - добавил Чеботарь.
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Он также остановился на реализации интеграционных проектов с РФ в промышленности с целью импортозамещения, которые осуществляются с привлечением средств российского кредита. Он заявил, что Минск заинтересован в том, чтобы таких проектов становилось больше.
Министр отметил, что уже согласовано 25 таких проектов, но идет речь об увеличении их числа. Ожидается, что количество таких проектов может превысить 30. "Большая их часть направлена на увеличении кооперации и локализации в промышленности", - добавил глава Минэкономики.
 
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