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"Битва за Запорожье". На Западе сообщили о панике среди украинцев
"Битва за Запорожье". На Западе сообщили о панике среди украинцев - 19.05.2024, ПРАЙМ
"Битва за Запорожье". На Западе сообщили о панике среди украинцев
Граждане Украины полагают, что российские войска скоро приступят к захвату Запорожья, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T23:05+0300
2024-05-19T23:05+0300
2024-05-19T23:06+0300
запорожье
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Граждане Украины полагают, что российские войска скоро приступят к захвату Запорожья, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Сейчас на Украине растет опасение, что из-за очень плохой ситуации на фронте (для ВСУ. — Прим. ред.) россияне продвинутся на север и тогда примерно осенью начнется сражение за сам город Запорожье", — отметил он.Меркурис подчеркнул, что украинцы покидают свое место жительство из-за жесткой мобилизационной кампании государства. По мнению эксперта, люди не хотят воевать и погибать в боях.Украинцы также мигрируют из-за опасений, что их город станет потенциальным местом сражений из-за стремительного продвижения российской армии, заключил эксперт.Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ и освободила Авдеевку, Марьинку и Очеретино. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области. По словам президента России Владимира Путина, взятие Харькова не планируется.В апреле президент Украины подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.
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запорожье, украина, мобилизация на украине, всу
ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА, мобилизация на Украине, ВСУ
"Битва за Запорожье". На Западе сообщили о панике среди украинцев
Меркурис: украинцы боятся, что скоро начнется сражение за город Запорожье
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ.
Граждане Украины полагают, что российские войска скоро приступят к захвату Запорожья, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube
.
"Сейчас на Украине растет опасение, что из-за очень плохой ситуации на фронте (для ВСУ. — Прим. ред.) россияне продвинутся на север и тогда примерно осенью начнется сражение за сам город Запорожье", — отметил он.
Меркурис подчеркнул, что украинцы покидают свое место жительство из-за жесткой мобилизационной кампании государства. По мнению эксперта, люди не хотят воевать и погибать в боях.
Украинцы также мигрируют из-за опасений, что их город станет потенциальным местом сражений из-за стремительного продвижения российской армии, заключил эксперт.
Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ и освободила Авдеевку, Марьинку и Очеретино. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области. По словам президента России Владимира Путина, взятие Харькова не планируется.
В апреле президент Украины подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.
Нуланд назвала Харьков российским городом