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"Битва за Запорожье". На Западе сообщили о панике среди украинцев

"Битва за Запорожье". На Западе сообщили о панике среди украинцев - 19.05.2024, ПРАЙМ

"Битва за Запорожье". На Западе сообщили о панике среди украинцев

Граждане Украины полагают, что российские войска скоро приступят к захвату Запорожья, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T23:05+0300

2024-05-19T23:05+0300

2024-05-19T23:06+0300

запорожье

украина

мобилизация на украине

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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Граждане Украины полагают, что российские войска скоро приступят к захвату Запорожья, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Сейчас на Украине растет опасение, что из-за очень плохой ситуации на фронте (для ВСУ. — Прим. ред.) россияне продвинутся на север и тогда примерно осенью начнется сражение за сам город Запорожье", — отметил он.Меркурис подчеркнул, что украинцы покидают свое место жительство из-за жесткой мобилизационной кампании государства. По мнению эксперта, люди не хотят воевать и погибать в боях.Украинцы также мигрируют из-за опасений, что их город станет потенциальным местом сражений из-за стремительного продвижения российской армии, заключил эксперт.Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ и освободила Авдеевку, Марьинку и Очеретино. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области. По словам президента России Владимира Путина, взятие Харькова не планируется.В апреле президент Украины подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.

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запорожье, украина, мобилизация на украине, всу