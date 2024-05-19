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Молдавии стоит наладить дружеские связи с ЕАЭС, считает оппозиция страны

Молдавии стоит наладить дружеские связи с ЕАЭС, считает оппозиция страны - 19.05.2024, ПРАЙМ

Молдавии стоит наладить дружеские связи с ЕАЭС, считает оппозиция страны

Молдавия должна восстановить дружеские отношения, экономические, социальные и культурные связи со странами ЕАЭС, заявила депутат парламента республики, один из... | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T15:44+0300

2024-05-19T15:44+0300

2024-05-19T15:45+0300

молдавия

еаэс

экономические связи

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КИШИНЕВ, 19 мая — ПРАЙМ. Молдавия должна восстановить дружеские отношения, экономические, социальные и культурные связи со странами ЕАЭС, заявила депутат парламента республики, один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" Ирина Лозован. 18 мая во втором по величине городе Молдавии Бельцы оппозиционный блок "Победа" организовал фестиваль дружбы народов, который посетила и Лозован. Подобные фестивали одновременно с Бельцами были проведены в Тараклии, Оргееве, а также в административном центре Гагаузской автономии - Комрате. По словам главы Гагаузии Евгении Гуцул, в мероприятии в Комрате приняло участие более 4 тысяч человек. "Я думаю, что молдаване чувствуют и видят огромную разницу, которая есть в отношении к нам со стороны Европы и со стороны стран ЕАЭС. Поэтому мы должны сделать всё, чтобы восстановить не только дружбу, но и открытые экономические отношения, социальные, культурные, образовательные, спортивные связи с теми, кто нам по-настоящему близок и всегда готов протянуть руку помощи", - написала в своем Telegram-канале Лозован. По ее словам, на фестивале блока "Победа" говорили о настоящей дружбе народов, о том, что Россия и другие страны СНГ - это братские для Молдавии государства, в которых живут близкие по духу люди. "Как может быть иначе? Когда наши дедушки и бабушки воевали вместе за общее будущее и процветание… Сегодня подлая и циничная ПДС (правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" - ред.) тащит нас силой в Евросоюз, разрушая с нашим братским народом все отношения и связи - экономические, дипломатические. Результат этого предательского процесса - нищета и разруха любимой Молдовы", - подчеркнула Лозован. Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинёв прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

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молдавия, еаэс, экономические связи