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350 тысяч людей приняли участие в "Ночь в музее" в Москве - 19.05.2024, ПРАЙМ
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350 тысяч людей приняли участие в "Ночь в музее" в Москве
350 тысяч людей приняли участие в "Ночь в музее" в Москве - 19.05.2024, ПРАЙМ
350 тысяч людей приняли участие в "Ночь в музее" в Москве
Порядка 350 тысяч посетителей приняли участие в акции "Ночь в музее", в Москве, прошло более 500 мероприятий на 160 площадках столицы, сообщил мэр города Сергей | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T18:03+0300
2024-05-19T18:03+0300
москва
музей
акция
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Порядка 350 тысяч посетителей приняли участие в акции "Ночь в музее", в Москве, прошло более 500 мероприятий на 160 площадках столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин. "Порядка 350 тысяч посетителей и больше 500 мероприятий: как прошла ежегодная акция "Ночь в музее". Бесплатно свои двери открыли свыше 160 площадок — музеи, культурные центры, библиотеки, парки, школы искусств и кинозалы", - написал он в своем Telegram-канале. Собянин добавил, что в рамках акции состоялись пешеходные и самокатные экскурсии, лекции, концерты, мастер-классы, спектакли, встречи с известными людьми и многое другое. Он отметил, что были доступны трансляции мероприятий, они набрали больше 685 тысяч просмотров. "Самыми посещаемыми площадками среди московских музеев стали: Музей-заповедник "Царицыно" — 12,9 тысяч посетителей; Павильон "АТОМ" на ВДНХ — 10,6 тысяч; Музейное объединение "Музей Москвы" — 7,8 тысяч человек; Московский государственный объединённый музей-заповедник "Коломенское — Измайлово" — 7,5 тысячи", - заключил мэр.
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москва, музей, акция
МОСКВА, Музей, акция
18:03 19.05.2024
 
350 тысяч людей приняли участие в "Ночь в музее" в Москве

Собянин: 350 тысяч посетителей приняли участие в акции "Ночь в музее" в Москве

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Световое шоу. Сила света
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© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Порядка 350 тысяч посетителей приняли участие в акции "Ночь в музее", в Москве, прошло более 500 мероприятий на 160 площадках столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.
"Порядка 350 тысяч посетителей и больше 500 мероприятий: как прошла ежегодная акция "Ночь в музее". Бесплатно свои двери открыли свыше 160 площадок — музеи, культурные центры, библиотеки, парки, школы искусств и кинозалы", - написал он в своем Telegram-канале.
Собянин добавил, что в рамках акции состоялись пешеходные и самокатные экскурсии, лекции, концерты, мастер-классы, спектакли, встречи с известными людьми и многое другое. Он отметил, что были доступны трансляции мероприятий, они набрали больше 685 тысяч просмотров.
"Самыми посещаемыми площадками среди московских музеев стали: Музей-заповедник "Царицыно" — 12,9 тысяч посетителей; Павильон "АТОМ" на ВДНХ — 10,6 тысяч; Музейное объединение "Музей Москвы" — 7,8 тысяч человек; Московский государственный объединённый музей-заповедник "Коломенское — Измайлово" — 7,5 тысячи", - заключил мэр.
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