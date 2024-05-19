https://1prime.ru/20240519/uspekhi-848310776.html

Запад в шоке от успехов России в зоне СВО, заявила Симоньян

Запад в шоке от успехов России в зоне СВО, заявила Симоньян - 19.05.2024, ПРАЙМ

Запад в шоке от успехов России в зоне СВО, заявила Симоньян

Запад в шоке от успехов российских войск в зоне спецоперации, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире... | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T22:12+0300

2024-05-19T22:12+0300

2024-05-19T22:12+0300

симоньян

вс россии

сво

успехи

наступление

https://cdnn.1prime.ru/img/81536/21/815362118_0:0:2805:1578_1920x0_80_0_0_c3e3dadb9ba699ea1d42c253ee1741cb.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая — ПРАЙМ. Запад в шоке от успехов российских войск в зоне спецоперации, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."И сейчас мы же видим, с одной стороны, какие успехи демонстрирует наша армия, как они ошеломлены все. Я несколько дней читаю заголовки западных газет... Они просто в шоке от нашего продвижения", — отметила она. Симоньян задалась вопросом, как можно было "прозевать" наступление ВС России. Кроме этого, главный редактор "Россия сегодня" надеется, что паника Запада по поводу "катастрофы", которая на их взгляд близка, не оправдается.В Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло на текущий момент не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.Ранее Минобороны России указывало, что группировка "Север" заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия ежедневно добивается результатов в боях в данном регионе. Взятие Харькова не планируется, отметил глава государства.

https://1prime.ru/20240518/posmeshische-848301294.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

симоньян, вс россии, сво, успехи, наступление