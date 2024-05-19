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Запад в шоке от успехов России в зоне СВО, заявила Симоньян - 19.05.2024, ПРАЙМ
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Запад в шоке от успехов России в зоне СВО, заявила Симоньян
Запад в шоке от успехов России в зоне СВО, заявила Симоньян - 19.05.2024, ПРАЙМ
Запад в шоке от успехов России в зоне СВО, заявила Симоньян
Запад в шоке от успехов российских войск в зоне спецоперации, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире... | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T22:12+0300
2024-05-19T22:12+0300
симоньян
вс россии
сво
успехи
наступление
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая — ПРАЙМ. Запад в шоке от успехов российских войск в зоне спецоперации, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."И сейчас мы же видим, с одной стороны, какие успехи демонстрирует наша армия, как они ошеломлены все. Я несколько дней читаю заголовки западных газет... Они просто в шоке от нашего продвижения", — отметила она. Симоньян задалась вопросом, как можно было "прозевать" наступление ВС России. Кроме этого, главный редактор "Россия сегодня" надеется, что паника Запада по поводу "катастрофы", которая на их взгляд близка, не оправдается.В Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло на текущий момент не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.Ранее Минобороны России указывало, что группировка "Север" заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия ежедневно добивается результатов в боях в данном регионе. Взятие Харькова не планируется, отметил глава государства.
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симоньян, вс россии, сво, успехи, наступление
СИМОНЬЯН, ВС России, СВО, успехи, наступление
22:12 19.05.2024
 
Запад в шоке от успехов России в зоне СВО, заявила Симоньян

Симоньян: Запад шокирован успешным продвижением российской армии в зове СВО

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк# Маргарита Симоньян
# Маргарита Симоньян - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая — ПРАЙМ. Запад в шоке от успехов российских войск в зоне спецоперации, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"И сейчас мы же видим, с одной стороны, какие успехи демонстрирует наша армия, как они ошеломлены все. Я несколько дней читаю заголовки западных газет... Они просто в шоке от нашего продвижения", — отметила она.
Симоньян задалась вопросом, как можно было "прозевать" наступление ВС России. Кроме этого, главный редактор "Россия сегодня" надеется, что паника Запада по поводу "катастрофы", которая на их взгляд близка, не оправдается.
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"Все мощно". Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове
Вчера, 18:32
В Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло на текущий момент не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
Ранее Минобороны России указывало, что группировка "Север" заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия ежедневно добивается результатов в боях в данном регионе. Взятие Харькова не планируется, отметил глава государства.
 
СИМОНЬЯНВС РоссииСВОуспехинаступление
 
 
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