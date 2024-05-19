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"Приведет к мировой войне". Во Франции оценили план Макрона на Украине
"Приведет к мировой войне". Во Франции оценили план Макрона на Украине - 19.05.2024, ПРАЙМ
"Приведет к мировой войне". Во Франции оценили план Макрона на Украине
России и Франции, обладающих оружием массового поражения, не стоит превращать конфликт между Москвой и Киевом в мировую войну, сообщил журналист Le Figaro Рено... | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T16:26+0300
2024-05-19T16:26+0300
2024-05-19T16:26+0300
третья мировая война
франция
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. России и Франции, обладающих оружием массового поражения, не стоит превращать конфликт между Москвой и Киевом в мировую войну, сообщил журналист Le Figaro Рено Жирар в эфире телеканала LCI."Это локальная история (боевые действия на Украине. — Прим. ред.), ее не надо доводить до мировой войны, потому что у нас уже была похожая история летом 1914 года. Тогда никто не смог все остановить", — напомнил журналист.По его мнению, политикам нужно стараться делать взвешенные заявления.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку французских военных на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.Российский лидер Владимир Путин в ответ заявил, что сначала надо понять, будут ли французские войска присутствовать на Украине, а затем уже рассматривать варианты последствий этого шага.
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третья мировая война, франция, россия, ядерное оружие
третья мировая война, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ядерное оружие
"Приведет к мировой войне". Во Франции оценили план Макрона на Украине
Журналист Жирар: столкновение Франции и РФ на Украине приведет к мировой войне
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ.
России и Франции, обладающих оружием массового поражения, не стоит превращать конфликт между Москвой и Киевом в мировую войну, сообщил журналист Le Figaro Рено Жирар в эфире телеканала LCI
.
"Это локальная история (боевые действия на Украине. — Прим. ред.), ее не надо доводить до мировой войны, потому что у нас уже была похожая история летом 1914 года. Тогда никто не смог все остановить", — напомнил журналист.
По его мнению, политикам нужно стараться делать взвешенные заявления.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку французских военных на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.
"Путин, получай". Во Франции сделали шокирующее заявление из-за Украины
В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
Российский лидер Владимир Путин в ответ заявил, что сначала надо понять, будут ли французские войска присутствовать на Украине, а затем уже рассматривать варианты последствий этого шага.