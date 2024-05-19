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Только две. Названы страны, где удастся выжить после ядерной войны
Только две. Названы страны, где удастся выжить после ядерной войны - 19.05.2024, ПРАЙМ
Только две. Названы страны, где удастся выжить после ядерной войны
Есть лишь две страны, где удастся выжить после ядерной войны, — это Австралия и Новая Зеландия, пишет британское издание Daily Star. | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T09:47+0300
2024-05-19T09:47+0300
2024-05-19T09:47+0300
ядерное оружие
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Есть лишь две страны, где удастся выжить после ядерной войны, — это Австралия и Новая Зеландия, пишет британское издание Daily Star.По мнению журналистки Энни Якобсен, за первые 72 часа ядерной войны погибнет около пяти миллиардов человек, а затем около трех миллиардов выживших столкнутся с трудностями. Им предстоит пережить "малый ледниковый период", на протяжении которого практически не будет возможности выращивать себе пропитание.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Большая часть мира — особенно средние широты — будет покрыта льдом. А в таких местах, как Айова или Украина, снег пролежит лет десять", — говорится в публикации.По словам автора, в случае ядерной войны сельское хозяйство остановится, и люди начнут умирать от голода. Озоновый слой будет поврежден и местами уничтожен, что заставить выживших проживать под землей.Как сообщил профессор Брайан Тун, ведущий эксперт по климатологии и изучению атмосферы, единственными странами, где можно будет заниматься сельским хозяйством после ядерной зимы, станут Австралия и Новая Зеландия.По словам автора, в ядерных бункерах наподобие тех, что строят миллиардеры в США и по всему миру, можно будет спасаться лишь до тех пор, пока есть электричество.Ядерная война может начаться из-за случайности, приведя в пример историю в бытность министра обороны США Билла Пери при президенте Джеймсе Картере. Первоначально был выдан сигнал о полномасштабной атаке, но через несколько минут стало ясно, что это ошибка.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ядерное оружие
Только две. Названы страны, где удастся выжить после ядерной войны
Daily Star: только в Австралии и Новой Зеландии удастся выжить после ядерной войны
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ.
Есть лишь две страны, где удастся выжить после ядерной войны, — это Австралия и Новая Зеландия, пишет британское издание Daily Star
.
По мнению журналистки Энни Якобсен, за первые 72 часа ядерной войны погибнет около пяти миллиардов человек, а затем около трех миллиардов выживших столкнутся с трудностями. Им предстоит пережить "малый ледниковый период", на протяжении которого практически не будет возможности выращивать себе пропитание.
"Большая часть мира — особенно средние широты — будет покрыта льдом. А в таких местах, как Айова или Украина, снег пролежит лет десять", — говорится в публикации.
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По словам автора, в случае ядерной войны сельское хозяйство остановится, и люди начнут умирать от голода. Озоновый слой будет поврежден и местами уничтожен, что заставить выживших проживать под землей.
Как сообщил профессор Брайан Тун, ведущий эксперт по климатологии и изучению атмосферы, единственными странами, где можно будет заниматься сельским хозяйством после ядерной зимы, станут Австралия и Новая Зеландия.
По словам автора, в ядерных бункерах наподобие тех, что строят миллиардеры в США и по всему миру, можно будет спасаться лишь до тех пор, пока есть электричество.
Ядерная война может начаться из-за случайности, приведя в пример историю в бытность министра обороны США Билла Пери при президенте Джеймсе Картере. Первоначально был выдан сигнал о полномасштабной атаке, но через несколько минут стало ясно, что это ошибка.