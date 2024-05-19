https://1prime.ru/20240519/yadernaya-848305515.html

Только две. Названы страны, где удастся выжить после ядерной войны

Только две. Названы страны, где удастся выжить после ядерной войны - 19.05.2024, ПРАЙМ

Только две. Названы страны, где удастся выжить после ядерной войны

Есть лишь две страны, где удастся выжить после ядерной войны, — это Австралия и Новая Зеландия, пишет британское издание Daily Star. | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T09:47+0300

2024-05-19T09:47+0300

2024-05-19T09:47+0300

ядерное оружие

https://cdnn.1prime.ru/img/78728/28/787282839_0:61:624:412_1920x0_80_0_0_1477c96d51dc3de93c5c20096db57032.jpg

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Есть лишь две страны, где удастся выжить после ядерной войны, — это Австралия и Новая Зеландия, пишет британское издание Daily Star.По мнению журналистки Энни Якобсен, за первые 72 часа ядерной войны погибнет около пяти миллиардов человек, а затем около трех миллиардов выживших столкнутся с трудностями. Им предстоит пережить "малый ледниковый период", на протяжении которого практически не будет возможности выращивать себе пропитание.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Большая часть мира — особенно средние широты — будет покрыта льдом. А в таких местах, как Айова или Украина, снег пролежит лет десять", — говорится в публикации.По словам автора, в случае ядерной войны сельское хозяйство остановится, и люди начнут умирать от голода. Озоновый слой будет поврежден и местами уничтожен, что заставить выживших проживать под землей.Как сообщил профессор Брайан Тун, ведущий эксперт по климатологии и изучению атмосферы, единственными странами, где можно будет заниматься сельским хозяйством после ядерной зимы, станут Австралия и Новая Зеландия.По словам автора, в ядерных бункерах наподобие тех, что строят миллиардеры в США и по всему миру, можно будет спасаться лишь до тех пор, пока есть электричество.Ядерная война может начаться из-за случайности, приведя в пример историю в бытность министра обороны США Билла Пери при президенте Джеймсе Картере. Первоначально был выдан сигнал о полномасштабной атаке, но через несколько минут стало ясно, что это ошибка.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240507/lukashenko-847985302.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ядерное оружие