Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крупнейший металлургический завод на Украине страдает от мобилизации - 19.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240519/zavod-848306723.html
Крупнейший металлургический завод на Украине страдает от мобилизации
Крупнейший металлургический завод на Украине страдает от мобилизации - 19.05.2024, ПРАЙМ
Крупнейший металлургический завод на Украине страдает от мобилизации
Мобилизация угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины "АрселорМиттал Кривой Рог", пишет издание Financial Times. | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T11:54+0300
2024-05-19T11:55+0300
экономика
украина
мобилизация
https://cdnn.1prime.ru/img/83445/20/834452094_427:0:4068:2048_1920x0_80_0_0_8ae8869e38b2017b7042ec2d462f37d0.jpg
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Мобилизация угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины "АрселорМиттал Кривой Рог", пишет издание Financial Times.Глава предприятия Мауро Лонгобардо заявил, что если украинские власти продолжат мобилизовывать мужчин, у них не будет достаточно сотрудников для функционирования.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПредприятие разместило по городу билборды с изображениями женщин в оранжевой спецодежде, чтобы привлечь на завод женщин — стратегия по набору персонала частично направлена на замену мобилизованных мужчин."Ранее завод нанимал женщин, но в основном на административные должности. Сейчас они все больше берут на себя роли, требующие физической работы", - отмечает издание.В этих условиях, как отмечается, завод уже сократил производство, в том числе и стали, которая нужна для защиты объектов энергетики.По мнению главы предприятия, Украина проигрывает из-за мобилизации.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, мужчинам призывного возраста запрещен выезд из страны. 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации.
https://1prime.ru/20240518/protest-848299466.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83445/20/834452094_882:0:3613:2048_1920x0_80_0_0_031c0aee404e13995d3f282cd754d666.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, мобилизация
Экономика, УКРАИНА, мобилизация
11:54 19.05.2024 (обновлено: 11:55 19.05.2024)
 
Крупнейший металлургический завод на Украине страдает от мобилизации

FT: мобилизация угрожает крупнейшему металлургическому заводу Украины

© РИА Новости . Б. Логинов | Перейти в медиабанкЖелезорудные шахты в Кривом Роге.
Железорудные шахты в Кривом Роге. - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Б. Логинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Мобилизация угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины "АрселорМиттал Кривой Рог", пишет издание Financial Times.
Глава предприятия Мауро Лонгобардо заявил, что если украинские власти продолжат мобилизовывать мужчин, у них не будет достаточно сотрудников для функционирования.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Предприятие разместило по городу билборды с изображениями женщин в оранжевой спецодежде, чтобы привлечь на завод женщин — стратегия по набору персонала частично направлена на замену мобилизованных мужчин.
Участок границы - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
Украинские дальнобойщики взбунтовались из-за мобилизации, пишет СМИ
Вчера, 15:02
"Ранее завод нанимал женщин, но в основном на административные должности. Сейчас они все больше берут на себя роли, требующие физической работы", - отмечает издание.
В этих условиях, как отмечается, завод уже сократил производство, в том числе и стали, которая нужна для защиты объектов энергетики.
По мнению главы предприятия, Украина проигрывает из-за мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, мужчинам призывного возраста запрещен выезд из страны. 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации.
 
ЭкономикаУКРАИНАмобилизация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала