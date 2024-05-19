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Крупнейший металлургический завод на Украине страдает от мобилизации

Крупнейший металлургический завод на Украине страдает от мобилизации - 19.05.2024, ПРАЙМ

Крупнейший металлургический завод на Украине страдает от мобилизации

Мобилизация угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины "АрселорМиттал Кривой Рог", пишет издание Financial Times. | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T11:54+0300

2024-05-19T11:54+0300

2024-05-19T11:55+0300

экономика

украина

мобилизация

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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Мобилизация угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины "АрселорМиттал Кривой Рог", пишет издание Financial Times.Глава предприятия Мауро Лонгобардо заявил, что если украинские власти продолжат мобилизовывать мужчин, у них не будет достаточно сотрудников для функционирования.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПредприятие разместило по городу билборды с изображениями женщин в оранжевой спецодежде, чтобы привлечь на завод женщин — стратегия по набору персонала частично направлена на замену мобилизованных мужчин."Ранее завод нанимал женщин, но в основном на административные должности. Сейчас они все больше берут на себя роли, требующие физической работы", - отмечает издание.В этих условиях, как отмечается, завод уже сократил производство, в том числе и стали, которая нужна для защиты объектов энергетики.По мнению главы предприятия, Украина проигрывает из-за мобилизации.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, мужчинам призывного возраста запрещен выезд из страны. 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации.

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украина, мобилизация