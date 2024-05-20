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США предложили обеспечить кредит Украине российскими активами - 20.05.2024, ПРАЙМ
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США предложили обеспечить кредит Украине российскими активами
США предложили обеспечить кредит Украине российскими активами - 20.05.2024, ПРАЙМ
США предложили обеспечить кредит Украине российскими активами
Вашингтон убеждает страны G7 выдать Киеву кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных активов России до прихода к власти Дональда Трампа, передает... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T11:17+0300
2024-05-20T11:29+0300
экономика
сша
украина
замороженные российские активы
новости
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Вашингтон убеждает страны G7 выдать Киеву кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных активов России до прихода к власти Дональда Трампа, передает издание Financial Times."Союзники Вашингтона по "Большой семерке" начинают более заинтересованно смотреть на план США выделить десятки миллиардов долларов финансирования Украине до потенциального возвращения Дональда Трампа в Белый дом", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что возможный кредит предполагается обсудить в рамках июньского саммита стран "Большой Семерки". В случае одобрения Украина получит 50 миллиардов долларов.Договоренности об использовании российских активов могут быть достигнуты на майских встречах министров финансов G7. Однако, конкретные даты начала использования российских активов и согласование этой позиции с другими странами G7 пока не определены.С февраля 2022 года в западных странах были заблокированы суверенные активы России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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сша, украина, замороженные российские активы, новости
Экономика, США, УКРАИНА, замороженные российские активы, Новости
11:17 20.05.2024 (обновлено: 11:29 20.05.2024)
 
США предложили обеспечить кредит Украине российскими активами

FT: США подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов РФ

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardАмериканские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Вашингтон убеждает страны G7 выдать Киеву кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных активов России до прихода к власти Дональда Трампа, передает издание Financial Times.
"Союзники Вашингтона по "Большой семерке" начинают более заинтересованно смотреть на план США выделить десятки миллиардов долларов финансирования Украине до потенциального возвращения Дональда Трампа в Белый дом", — сказано в публикации.
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Отмечается, что возможный кредит предполагается обсудить в рамках июньского саммита стран "Большой Семерки". В случае одобрения Украина получит 50 миллиардов долларов.
Договоренности об использовании российских активов могут быть достигнуты на майских встречах министров финансов G7. Однако, конкретные даты начала использования российских активов и согласование этой позиции с другими странами G7 пока не определены.
С февраля 2022 года в западных странах были заблокированы суверенные активы России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
Раскрыто, когда Совет ЕС примет решение по российским активам
14 мая, 14:48
 
ЭкономикаСШАУКРАИНАзамороженные российские активыНовости
 
 
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