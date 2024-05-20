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Правительство распорядилось не выплачивать дивиденды по акциям "Газпрома" - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Правительство распорядилось не выплачивать дивиденды по акциям "Газпрома"
Правительство распорядилось не выплачивать дивиденды по акциям "Газпрома" - 20.05.2024, ПРАЙМ
Правительство распорядилось не выплачивать дивиденды по акциям "Газпрома"
Правительство РФ поручило подготовить директиву, которая предполагает невыплату дивидендов по обыкновенным акциям "Газпрома" по итогам 2023 года, следует из... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T20:08+0300
2024-05-20T20:31+0300
акции
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ поручило подготовить директиву, которая предполагает невыплату дивидендов по обыкновенным акциям "Газпрома" по итогам 2023 года, следует из распоряжения правительства."Минфину России, Минэнерго России и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов РФ для участия в заседании совета директоров ПАО "Газпром", а также при формировании позиции акционера — РФ в ПАО "Газпром" не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО "Газпром" по итогам 2023 года", - говорится в документе.Распоряжение от 18 мая №1183-р опубликовано на официальном портале правовой информации.Акции "Газпрома" после новостей о дивидендах в ходе вечерней сессии усилили падение до 5%, обновили минимум с октября 2022 года.К 20.25 мск акции "Газпрома" падали на 4,9% до 147,6 рубля. В ходе вечерней сессии они дешевели до 146,54 рубля – минимума с октября 2022 года.
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акции, газпром, выплата дивидендов
Акции, Газпром, выплата дивидендов
20:08 20.05.2024 (обновлено: 20:31 20.05.2024)
 
Правительство распорядилось не выплачивать дивиденды по акциям "Газпрома"

Правительство выпустило директиву не выплачивать дивиденды по акциям "Газпрома"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ поручило подготовить директиву, которая предполагает невыплату дивидендов по обыкновенным акциям "Газпрома" по итогам 2023 года, следует из распоряжения правительства.
"Минфину России, Минэнерго России и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов РФ для участия в заседании совета директоров ПАО "Газпром", а также при формировании позиции акционера — РФ в ПАО "Газпром" не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО "Газпром" по итогам 2023 года", - говорится в документе.
Распоряжение от 18 мая №1183-р опубликовано на официальном портале правовой информации.
Акции "Газпрома" после новостей о дивидендах в ходе вечерней сессии усилили падение до 5%, обновили минимум с октября 2022 года.
К 20.25 мск акции "Газпрома" падали на 4,9% до 147,6 рубля. В ходе вечерней сессии они дешевели до 146,54 рубля – минимума с октября 2022 года.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
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АкцииГазпромвыплата дивидендов
 
 
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