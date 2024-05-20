https://1prime.ru/20240520/aktsii-848345117.html

Правительство распорядилось не выплачивать дивиденды по акциям "Газпрома"

Правительство распорядилось не выплачивать дивиденды по акциям "Газпрома" - 20.05.2024, ПРАЙМ

Правительство распорядилось не выплачивать дивиденды по акциям "Газпрома"

Правительство РФ поручило подготовить директиву, которая предполагает невыплату дивидендов по обыкновенным акциям "Газпрома" по итогам 2023 года, следует из... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T20:08+0300

2024-05-20T20:08+0300

2024-05-20T20:31+0300

акции

газпром

выплата дивидендов

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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ поручило подготовить директиву, которая предполагает невыплату дивидендов по обыкновенным акциям "Газпрома" по итогам 2023 года, следует из распоряжения правительства."Минфину России, Минэнерго России и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов РФ для участия в заседании совета директоров ПАО "Газпром", а также при формировании позиции акционера — РФ в ПАО "Газпром" не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО "Газпром" по итогам 2023 года", - говорится в документе.Распоряжение от 18 мая №1183-р опубликовано на официальном портале правовой информации.Акции "Газпрома" после новостей о дивидендах в ходе вечерней сессии усилили падение до 5%, обновили минимум с октября 2022 года.К 20.25 мск акции "Газпрома" падали на 4,9% до 147,6 рубля. В ходе вечерней сессии они дешевели до 146,54 рубля – минимума с октября 2022 года.

https://1prime.ru/20240520/gazprom-848337039.html

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акции, газпром, выплата дивидендов