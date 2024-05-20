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Минфин назвал условия налоговой амнистии

Минфин назвал условия налоговой амнистии - 20.05.2024, ПРАЙМ

Минфин назвал условия налоговой амнистии

Минфин России предусмотрел налоговую амнистию для тех, кто откажется от дробления бизнеса и начнет работать "в белую", заявил министр финансов Антон Силуанов. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T14:26+0300

2024-05-20T14:26+0300

2024-05-20T14:41+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Минфин России предусмотрел налоговую амнистию для тех, кто откажется от дробления бизнеса и начнет работать "в белую", заявил министр финансов Антон Силуанов.В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ. Во встрече принимают участие в том числе представители бизнес-объединений."Одновременно будет предусмотрена амнистия для тех налогоплательщиков, которые готовы начать работать в белую и отказаться от схем оптимизации, дробления бизнеса и так далее", - сказал Силуанов.

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