Индекс Мосбиржи побил все рекорды. И продолжает расти
Индекс Мосбиржи побил все рекорды. И продолжает расти - 20.05.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи побил все рекорды. И продолжает расти
Рынок обновляет многомесячные максимумы. Индекс Мосбиржи повысился на 0,45% до 3501,89 п., индекс РТС вырос на 0,33% до 1211,87 п. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T09:07+0300
2024-05-20T09:07+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Рынок обновляет многомесячные максимумы. Индекс Мосбиржи повысился на 0,45% до 3501,89 п., индекс РТС вырос на 0,33% до 1211,87 п.На рынке суверенного долга возобновилось снижение, индекс RGBI за день понизился на 0,12%. Не исключаем дальнейшего падения индекса гособлигаций в течение недели, учитывая вышедшее в пятницу показатели по инфляции за апрель. По данным Росстата, в прошлом месяце индекс потребительских цен вырос на 0,5% к марту 2024 года и на 7,84% к апрелю 2023 года. Данные по инфляции за апрель превысили предварительные показатели по недельной инфляции (0,42% в месячном выражении). Поступающие данные за май также остаются неутешительными – за первые 13 дней месяца потребительские цены повысились на 0,27% по сравнению с ростом на 0,09% за первые 15 дней в мае 2023 года, то есть сейчас цены растут втрое быстрее, чем годом ранее. Таким образом, говорить о замедлении инфляции не приходится, поэтому вероятность повышения ключевой ставки на заседании 7 июня существенно возрастает.В лидерах роста оставались котировки Ростелекома на фоне новостей о планируемом IPO дочернего предприятия РТК "ЦОД".Среди аутсайдеров торгов оказались бумаги Юнипро после того, как совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Совет директоров Россети Сибирь и совет директоров ЗАЙМЕРа тоже рекомендовали воздержаться от выплаты дивидендов за 2023 год. Напомним, что ранее ЗАЙМЕР анонсировал дивиденды за I квартал 2024 года в размере 4,58 руб. на акцию (100% чистой прибыли), собрание акционеров по этому вопросу состоится 29 мая.Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое, до 728 тыс. карат. Бенефициаром роста спроса на алмазы выступает АЛРОСА. Сегодня акционеры компании проголосуют по вопросу о финальных дивидендах за 2023 год в размере 2,02 руб. на акцию.Рекомендацию по дивидендам за 2023 год сегодня вынесет совет директоров Whoosh Holding, а "Ренессанс страхование" раскроет результаты по МСФО за I квартал 2024 года.
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Рынок обновляет многомесячные максимумы. Индекс Мосбиржи повысился на 0,45% до 3501,89 п., индекс РТС вырос на 0,33% до 1211,87 п.
На рынке суверенного долга возобновилось снижение, индекс RGBI за день понизился на 0,12%. Не исключаем дальнейшего падения индекса гособлигаций в течение недели, учитывая вышедшее в пятницу показатели по инфляции за апрель. По данным Росстата, в прошлом месяце индекс потребительских цен вырос на 0,5% к марту 2024 года и на 7,84% к апрелю 2023 года. Данные по инфляции за апрель превысили предварительные показатели по недельной инфляции (0,42% в месячном выражении). Поступающие данные за май также остаются неутешительными – за первые 13 дней месяца потребительские цены повысились на 0,27% по сравнению с ростом на 0,09% за первые 15 дней в мае 2023 года, то есть сейчас цены растут втрое быстрее, чем годом ранее. Таким образом, говорить о замедлении инфляции не приходится, поэтому вероятность повышения ключевой ставки на заседании 7 июня существенно возрастает.
В лидерах роста оставались котировки Ростелекома на фоне новостей о планируемом IPO дочернего предприятия РТК "ЦОД".
Среди аутсайдеров торгов оказались бумаги Юнипро после того, как совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Совет директоров Россети Сибирь и совет директоров ЗАЙМЕРа тоже рекомендовали воздержаться от выплаты дивидендов за 2023 год. Напомним, что ранее ЗАЙМЕР анонсировал дивиденды за I квартал 2024 года в размере 4,58 руб. на акцию (100% чистой прибыли), собрание акционеров по этому вопросу состоится 29 мая.
Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое, до 728 тыс. карат. Бенефициаром роста спроса на алмазы выступает АЛРОСА. Сегодня акционеры компании проголосуют по вопросу о финальных дивидендах за 2023 год в размере 2,02 руб. на акцию.
Рекомендацию по дивидендам за 2023 год сегодня вынесет совет директоров Whoosh Holding, а "Ренессанс страхование" раскроет результаты по МСФО за I квартал 2024 года.
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