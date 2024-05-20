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В России за год подскочила средняя стоимость аренды квартир, сообщили СМИ
В России за год подскочила средняя стоимость аренды квартир, сообщили СМИ - 20.05.2024, ПРАЙМ
В России за год подскочила средняя стоимость аренды квартир, сообщили СМИ
Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в РФ в период с 1 по 15 мая текущего года составила 30 тысяч рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T15:37+0300
2024-05-20T15:37+0300
2024-05-20T15:42+0300
аренда квартиры
недвижимость
россия
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в РФ в период с 1 по 15 мая текущего года составила 30 тысяч рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 20% или на пять тысяч рублей. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на озвученные руководителем категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константина Каменева данные проведенного в мае 2024 года исследования.Также отмечается, что средняя цена аренды в этом месяце уменьшилась только на квартиры с четырьмя комнатами и более — на 30 тысяч рублей за год, до 150 тысяч рублей. Аренда студий возросла в цене в среднем на пять тысяч рублей, до 25 тысяч рублей. Аренда однокомнатной квартиры в мае в среднем также составила 25 тысяч рублей, ставка выросла за год на четыре тысячи рублей, сообщает "Газета.Ru". Двухкомнатные квартиры в среднем подорожали на пять тысяч рублей, до 35 тысяч рублей. Стоимость трехкомнатных квартир за год не изменилась и составляет 50 тысяч рублей.В "Авито Недвижимости" также сообщили, что в первой половине мая объем предложения квартир для долгосрочной аренды по России в целом составил 170,3 тысячи объектов. Он уменьшился на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.По словам Каменева, спрос на долгосрочную аренду квартир за год снизился на 8,6%. Более всего уменьшение активности съемщиков заметно по двухкомнатным квартирам (-14%). Спрос вырос лишь на студии (+10,6%), добавил он.
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аренда квартиры, россия
аренда квартиры, Недвижимость, РОССИЯ
В России за год подскочила средняя стоимость аренды квартир, сообщили СМИ
"Газета.Ru": средняя цена аренды квартир в России увеличилась за год на 20%
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ.
Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в РФ в период с 1 по 15 мая текущего года составила 30 тысяч рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 20% или на пять тысяч рублей. Об этом сообщает "Газета.Ru"
со ссылкой на озвученные руководителем категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константина Каменева данные проведенного в мае 2024 года исследования.
Также отмечается, что средняя цена аренды в этом месяце уменьшилась только на квартиры с четырьмя комнатами и более — на 30 тысяч рублей за год, до 150 тысяч рублей. Аренда студий возросла в цене в среднем на пять тысяч рублей, до 25 тысяч рублей.
Аренда однокомнатной квартиры в мае в среднем также составила 25 тысяч рублей, ставка выросла за год на четыре тысячи рублей, сообщает "Газета.Ru". Двухкомнатные квартиры в среднем подорожали на пять тысяч рублей, до 35 тысяч рублей.
Стоимость трехкомнатных квартир за год не изменилась и составляет 50 тысяч рублей.
В "Авито Недвижимости" также сообщили, что в первой половине мая объем предложения квартир для долгосрочной аренды по России в целом составил 170,3 тысячи объектов. Он уменьшился на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
По словам Каменева, спрос на долгосрочную аренду квартир за год снизился на 8,6%. Более всего уменьшение активности съемщиков заметно по двухкомнатным квартирам (-14%). Спрос вырос лишь на студии (+10,6%), добавил он.
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