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Топ-менеджера "дочки" РЖД отправили под домашний арест за мошенничество

Топ-менеджера "дочки" РЖД отправили под домашний арест за мошенничество - 20.05.2024, ПРАЙМ

Топ-менеджера "дочки" РЖД отправили под домашний арест за мошенничество

Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест топ-менеджера "дочки" РЖД по обвинению в крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T18:19+0300

2024-05-20T18:19+0300

2024-05-20T18:19+0300

арест

мошенничество

ржд

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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест топ-менеджера "дочки" РЖД по обвинению в крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением суда первому заместителю генерального директора АО "ВРК-1" Черкезову Георгию Георгиевичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 2 суток, то есть до 19 июля 2024 года, с установлением на период домашнего ареста определенных запретов", - сказали в суде. Там отметили, что ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, Черкезов, используя сведения, которыми он располагал в силу занимаемой должности, с целью личного обогащения организовывал заключения контактов по заниженной стоимости, чем причинил РЖД материальный ущерб в крупном размере.

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арест, мошенничество, ржд