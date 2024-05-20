https://1prime.ru/20240520/bank-848317461.html
"СПБ Банк" обратится в OFAC для разблокировки иностранных активов
"СПБ Банк" обратится в OFAC для разблокировки иностранных активов - 20.05.2024, ПРАЙМ
"СПБ Банк" обратится в OFAC для разблокировки иностранных активов
Расчетный депозитарий "СПБ Биржи" - "СПБ Банк" - сообщил, что вместе с юристами компании Delcredere в понедельник подаст в Управление по контролю за... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T09:44+0300
2024-05-20T09:44+0300
2024-05-20T10:12+0300
экономика
банк
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Расчетный депозитарий "СПБ Биржи" - "СПБ Банк" - сообщил, что вместе с юристами компании Delcredere в понедельник подаст в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов, сообщает банк."СПБ Банк вместе с юристами коллегии адвокатов Delcredere сегодня, 20 мая, подадут в OFAC собственное обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов", - говорится в сообщении.Юристы "СПБ Банка" также прорабатывают и другие пути разблокировки активов, включая получение новой генеральной лицензии, отметил ведущий юрист банка, руководитель проекта по разблокировке активов Олег Нафиков.Кроме того, специалисты "СПБ Банка" и Delcredere подготовили в помощь инвесторам шаблоны и инструкции для самостоятельного обращения в OFAC."Обращение физических и юридических лиц, которые являются владельцами иностранных ценных бумаг, необходимо для получения индивидуальной лицензии на перевод заблокированных после введения санкций в отношении "СПБ Биржи" 2 ноября 2023 года иностранных клиентских активов из "СПБ Банка" в другие, не находящиеся под санкциями расчетные организации", - поясняется в сообщении.Причем процесс самостоятельного обращения инвесторов в OFAC является добровольным и может происходить параллельно с подачей заявления "СПБ Банком". "Один и тот же инвестор имеет право участвовать сразу в двух обращениях - коллективном "СПБ Банка" и индивидуальном, то есть выбирать один из вариантов не требуется", - пояснил адвокат, партнер Delcredere Андрей Рябинин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_8eba7f47d78a2daa70fabbcff4dd5955.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк, новости
"СПБ Банк" обратится в OFAC для разблокировки иностранных активов
"СПБ Банк" с юристами обратится в OFAC для разблокировки иностранных клиентских активов
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Расчетный депозитарий "СПБ Биржи" - "СПБ Банк" - сообщил, что вместе с юристами компании Delcredere в понедельник подаст в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов, сообщает банк.
"СПБ Банк вместе с юристами коллегии адвокатов Delcredere сегодня, 20 мая, подадут в OFAC собственное обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов", - говорится в сообщении.
Юристы "СПБ Банка" также прорабатывают и другие пути разблокировки активов, включая получение новой генеральной лицензии, отметил ведущий юрист банка, руководитель проекта по разблокировке активов Олег Нафиков.
Кроме того, специалисты "СПБ Банка" и Delcredere подготовили в помощь инвесторам шаблоны и инструкции для самостоятельного обращения в OFAC.
"Обращение физических и юридических лиц, которые являются владельцами иностранных ценных бумаг, необходимо для получения индивидуальной лицензии на перевод заблокированных после введения санкций в отношении "СПБ Биржи" 2 ноября 2023 года иностранных клиентских активов из "СПБ Банка" в другие, не находящиеся под санкциями расчетные организации", - поясняется в сообщении.
Причем процесс самостоятельного обращения инвесторов в OFAC является добровольным и может происходить параллельно с подачей заявления "СПБ Банком". "Один и тот же инвестор имеет право участвовать сразу в двух обращениях - коллективном "СПБ Банка" и индивидуальном, то есть выбирать один из вариантов не требуется", - пояснил адвокат, партнер Delcredere Андрей Рябинин.