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"СПБ Банк" обратится в OFAC для разблокировки иностранных активов

"СПБ Банк" обратится в OFAC для разблокировки иностранных активов - 20.05.2024, ПРАЙМ

"СПБ Банк" обратится в OFAC для разблокировки иностранных активов

Расчетный депозитарий "СПБ Биржи" - "СПБ Банк" - сообщил, что вместе с юристами компании Delcredere в понедельник подаст в Управление по контролю за... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T09:44+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Расчетный депозитарий "СПБ Биржи" - "СПБ Банк" - сообщил, что вместе с юристами компании Delcredere в понедельник подаст в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов, сообщает банк."СПБ Банк вместе с юристами коллегии адвокатов Delcredere сегодня, 20 мая, подадут в OFAC собственное обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов", - говорится в сообщении.Юристы "СПБ Банка" также прорабатывают и другие пути разблокировки активов, включая получение новой генеральной лицензии, отметил ведущий юрист банка, руководитель проекта по разблокировке активов Олег Нафиков.Кроме того, специалисты "СПБ Банка" и Delcredere подготовили в помощь инвесторам шаблоны и инструкции для самостоятельного обращения в OFAC."Обращение физических и юридических лиц, которые являются владельцами иностранных ценных бумаг, необходимо для получения индивидуальной лицензии на перевод заблокированных после введения санкций в отношении "СПБ Биржи" 2 ноября 2023 года иностранных клиентских активов из "СПБ Банка" в другие, не находящиеся под санкциями расчетные организации", - поясняется в сообщении.Причем процесс самостоятельного обращения инвесторов в OFAC является добровольным и может происходить параллельно с подачей заявления "СПБ Банком". "Один и тот же инвестор имеет право участвовать сразу в двух обращениях - коллективном "СПБ Банка" и индивидуальном, то есть выбирать один из вариантов не требуется", - пояснил адвокат, партнер Delcredere Андрей Рябинин.

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