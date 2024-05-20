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Правительство разрешило экспорт бензина до 30 июня
Правительство разрешило экспорт бензина до 30 июня - 20.05.2024, ПРАЙМ
Правительство разрешило экспорт бензина до 30 июня
Правительство России приостанавливает временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие, сообщил кабмин. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T20:02+0300
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энергетика
бензин
экспорт бензина
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Правительство России приостанавливает временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие, сообщил кабмин. "Правительство приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Вместе с тем ограничения сохраняются на период с 1 июля по 31 августа. Постановление об этом подписано. Оно вступит в силу с момента опубликования", - говорится в официальном Telegram-канале правительства. Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа.
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бензин, экспорт бензина
Энергетика, Бензин, экспорт бензина
Правительство разрешило экспорт бензина до 30 июня
Правительство приостановит временный запрет экспорта бензина до 30 июня
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Правительство России приостанавливает временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие, сообщил кабмин.
"Правительство приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Вместе с тем ограничения сохраняются на период с 1 июля по 31 августа. Постановление об этом подписано. Оно вступит в силу с момента опубликования", - говорится в официальном Telegram-канале правительства.
Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа.
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