Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство разрешило экспорт бензина до 30 июня - 20.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240520/benzin-848344985.html
Правительство разрешило экспорт бензина до 30 июня
Правительство разрешило экспорт бензина до 30 июня - 20.05.2024, ПРАЙМ
Правительство разрешило экспорт бензина до 30 июня
Правительство России приостанавливает временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие, сообщил кабмин. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T20:02+0300
2024-05-20T20:03+0300
энергетика
бензин
экспорт бензина
https://cdnn.1prime.ru/img/84249/16/842491684_0:110:3251:1938_1920x0_80_0_0_60852c7b236f3d2a9f11ce022f990346.jpg
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Правительство России приостанавливает временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие, сообщил кабмин. "Правительство приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Вместе с тем ограничения сохраняются на период с 1 июля по 31 августа. Постановление об этом подписано. Оно вступит в силу с момента опубликования", - говорится в официальном Telegram-канале правительства. Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа.
https://1prime.ru/20240503/benzin-847894419.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84249/16/842491684_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_a58a570fa616d91cd8555a59122ac7bd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бензин, экспорт бензина
Энергетика, Бензин, экспорт бензина
20:02 20.05.2024 (обновлено: 20:03 20.05.2024)
 
Правительство разрешило экспорт бензина до 30 июня

Правительство приостановит временный запрет экспорта бензина до 30 июня

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Правительство России приостанавливает временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие, сообщил кабмин.
"Правительство приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Вместе с тем ограничения сохраняются на период с 1 июля по 31 августа. Постановление об этом подписано. Оно вступит в силу с момента опубликования", - говорится в официальном Telegram-канале правительства.
Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа.
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
Эксперт рассказал о ценах на бензин летом 2024 года
3 мая, 14:30
 
ЭнергетикаБензинэкспорт бензина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала