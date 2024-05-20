https://1prime.ru/20240520/bitkoin-848311738.html
Эксперты допускают двукратный рост цены биткоина до конца года
Эксперты допускают двукратный рост цены биткоина до конца года - 20.05.2024, ПРАЙМ
Эксперты допускают двукратный рост цены биткоина до конца года
Биткоин является очень высокорисковым активом, и аналитики дают широкий диапазон прогнозов его стоимости на текущий год, допуская как рост до пиковых значений... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T05:06+0300
2024-05-20T05:06+0300
2024-05-20T05:06+0300
экономика
биткоин
прогноз
https://cdnn.1prime.ru/img/83326/04/833260487_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8e9ca5ccd6cc9472ffe2afa42be4c47f.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Биткоин является очень высокорисковым активом, и аналитики дают широкий диапазон прогнозов его стоимости на текущий год, допуская как рост до пиковых значений выше 121 тысячи долларов, так и падение до 50 тысяч долларов, говорится в докладе Росконгресса "Халвинг vs ETF: как формируется курс биткоина в 2024 году", с которым ознакомилось РИА Новости. "По результатам опроса 29 управляющих активами, проведенного в начале апреля, среднее пиковое значение котировок биткоина, который они ожидают до конца 2024 года, составляет 121 тысячу долларов. Среднее минимальное значение, до которого могут опустится котировки до конца года, находится в районе 50 тысяч долларов", – говорится в документе. Биткоин сейчас стоит около 66 тысяч долларов, с начала текущего года его цена увеличилась примерно в полтора раза. При этом в марте 2024 она обновила рекордное значение, превысив 73 тысячи долларов, но затем началась коррекция и в начале мая криптовалюта торговалась чуть выше 57 тысяч долларов. "Разгон котировок весной 2024 года происходил на фоне двух основных информационных факторов. Во-первых, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США разрешила формировать новые специальные биткоин-фонды (ETF), паи которых торгуются на традиционных биржах, а их стоимость привязана к индексу цен на биткоин на крупнейших криптовалютных биржах. Во-вторых, 20 апреля произошло очередное сокращение выплат майнерам (компаниям, которые участвуют в обеспечении работы платежной системы) за каждый добавленный в блокчейн блок транзакций", – поясняют авторы доклада. "Первый фактор должен обеспечить приток свежих денег на крипторынок. На этот раз их источником должны стать не розничные инвесторы и не компании, выпускающие стейблкоины, а крупные институциональные инвесторы, у которых с появлением ETF на биткоин появляется возможность вкладывать деньги под защитой американской юрисдикции", – объясняют эксперты Росконгресса. Второй фактор, по их данным, дополнительно уменьшит предложение криптовалюты на рынке, что должно также поддержать ее котировки. Коррекцию в апреле эксперты объясняют ростом напряженности на Ближнем Востоке, который вызвал отток капитала из всех рисковых активов. Основным фактором роста в текущем году, по мнению аналитиков, является сохранение притока на рынок средств институциональных инвесторов. "Главной причиной снижения может стать спад спекулятивной активности и увеличение продаж со стороны майнеров, которым потребуются средства на обновление вычислительных мощностей", - говорится в докладе.
https://1prime.ru/20240516/bitkoin-848231082.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83326/04/833260487_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_813f4128c09f7cd3242116aed18a1013.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биткоин, прогноз
Экономика, Биткоин, прогноз
Эксперты допускают двукратный рост цены биткоина до конца года
Росконгресс: эксперты допускают двукратный рост цены биткоина до конца года
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Биткоин является очень высокорисковым активом, и аналитики дают широкий диапазон прогнозов его стоимости на текущий год, допуская как рост до пиковых значений выше 121 тысячи долларов, так и падение до 50 тысяч долларов, говорится в докладе Росконгресса "Халвинг vs ETF: как формируется курс биткоина в 2024 году", с которым ознакомилось РИА Новости.
"По результатам опроса 29 управляющих активами, проведенного в начале апреля, среднее пиковое значение котировок биткоина, который они ожидают до конца 2024 года, составляет 121 тысячу долларов. Среднее минимальное значение, до которого могут опустится котировки до конца года, находится в районе 50 тысяч долларов", – говорится в документе.
Биткоин сейчас стоит около 66 тысяч долларов, с начала текущего года его цена увеличилась примерно в полтора раза. При этом в марте 2024 она обновила рекордное значение, превысив 73 тысячи долларов, но затем началась коррекция и в начале мая криптовалюта торговалась чуть выше 57 тысяч долларов.
"Разгон котировок весной 2024 года происходил на фоне двух основных информационных факторов. Во-первых, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США разрешила формировать новые специальные биткоин-фонды (ETF), паи которых торгуются на традиционных биржах, а их стоимость привязана к индексу цен на биткоин на крупнейших криптовалютных биржах. Во-вторых, 20 апреля произошло очередное сокращение выплат майнерам (компаниям, которые участвуют в обеспечении работы платежной системы) за каждый добавленный в блокчейн блок транзакций", – поясняют авторы доклада.
Фьючерсная биржа CME Group рассмотрит запуск спотовых торгов биткоином
"Первый фактор должен обеспечить приток свежих денег на крипторынок. На этот раз их источником должны стать не розничные инвесторы и не компании, выпускающие стейблкоины, а крупные институциональные инвесторы, у которых с появлением ETF на биткоин появляется возможность вкладывать деньги под защитой американской юрисдикции", – объясняют эксперты Росконгресса.
Второй фактор, по их данным, дополнительно уменьшит предложение криптовалюты на рынке, что должно также поддержать ее котировки.
Коррекцию в апреле эксперты объясняют ростом напряженности на Ближнем Востоке, который вызвал отток капитала из всех рисковых активов. Основным фактором роста в текущем году, по мнению аналитиков, является сохранение притока на рынок средств институциональных инвесторов. "Главной причиной снижения может стать спад спекулятивной активности и увеличение продаж со стороны майнеров, которым потребуются средства на обновление вычислительных мощностей", - говорится в докладе.