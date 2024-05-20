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Эксперты допускают двукратный рост цены биткоина до конца года

Эксперты допускают двукратный рост цены биткоина до конца года - 20.05.2024, ПРАЙМ

Эксперты допускают двукратный рост цены биткоина до конца года

Биткоин является очень высокорисковым активом, и аналитики дают широкий диапазон прогнозов его стоимости на текущий год, допуская как рост до пиковых значений... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T05:06+0300

2024-05-20T05:06+0300

2024-05-20T05:06+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Биткоин является очень высокорисковым активом, и аналитики дают широкий диапазон прогнозов его стоимости на текущий год, допуская как рост до пиковых значений выше 121 тысячи долларов, так и падение до 50 тысяч долларов, говорится в докладе Росконгресса "Халвинг vs ETF: как формируется курс биткоина в 2024 году", с которым ознакомилось РИА Новости. "По результатам опроса 29 управляющих активами, проведенного в начале апреля, среднее пиковое значение котировок биткоина, который они ожидают до конца 2024 года, составляет 121 тысячу долларов. Среднее минимальное значение, до которого могут опустится котировки до конца года, находится в районе 50 тысяч долларов", – говорится в документе. Биткоин сейчас стоит около 66 тысяч долларов, с начала текущего года его цена увеличилась примерно в полтора раза. При этом в марте 2024 она обновила рекордное значение, превысив 73 тысячи долларов, но затем началась коррекция и в начале мая криптовалюта торговалась чуть выше 57 тысяч долларов. "Разгон котировок весной 2024 года происходил на фоне двух основных информационных факторов. Во-первых, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США разрешила формировать новые специальные биткоин-фонды (ETF), паи которых торгуются на традиционных биржах, а их стоимость привязана к индексу цен на биткоин на крупнейших криптовалютных биржах. Во-вторых, 20 апреля произошло очередное сокращение выплат майнерам (компаниям, которые участвуют в обеспечении работы платежной системы) за каждый добавленный в блокчейн блок транзакций", – поясняют авторы доклада. "Первый фактор должен обеспечить приток свежих денег на крипторынок. На этот раз их источником должны стать не розничные инвесторы и не компании, выпускающие стейблкоины, а крупные институциональные инвесторы, у которых с появлением ETF на биткоин появляется возможность вкладывать деньги под защитой американской юрисдикции", – объясняют эксперты Росконгресса. Второй фактор, по их данным, дополнительно уменьшит предложение криптовалюты на рынке, что должно также поддержать ее котировки. Коррекцию в апреле эксперты объясняют ростом напряженности на Ближнем Востоке, который вызвал отток капитала из всех рисковых активов. Основным фактором роста в текущем году, по мнению аналитиков, является сохранение притока на рынок средств институциональных инвесторов. "Главной причиной снижения может стать спад спекулятивной активности и увеличение продаж со стороны майнеров, которым потребуются средства на обновление вычислительных мощностей", - говорится в докладе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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