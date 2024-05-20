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Минфин раскрыл, какой бизнес должен получать поддержку - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Минфин раскрыл, какой бизнес должен получать поддержку
Минфин раскрыл, какой бизнес должен получать поддержку - 20.05.2024, ПРАЙМ
Минфин раскрыл, какой бизнес должен получать поддержку
Господдержка должна оказываться тому бизнесу, который не выводит деньги в офшоры или откладывает в дивиденды, а тем, кто вкладывает в развитие производства и... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T15:35+0300
2024-05-20T15:35+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Господдержка должна оказываться тому бизнесу, который не выводит деньги в офшоры или откладывает в дивиденды, а тем, кто вкладывает в развитие производства и инновации, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ. Как отметил глава Минфина, справедливая налоговая система должна обеспечивать поступление ресурсов для решения масштабных общенациональных задач в социальной и экономической сферах.По словам Силуанова, дополнительные средства, которые государство получит от изменения налогов для бизнеса, пойдут в том числе на поддержку экономики: стимулирование отраслей, обеспечивающие ее долгосрочный рост. Также они пойдут в развитие инфраструктуры, строительство жилья, дорог, а также на меры поддержки бизнеса."Считаем, что поддержка должна оказываться прежде всего тем, кто не выводит полученную прибыль в офшоры, не откладывает ее в дивиденды на проедание, а направляет на расширение производства, на инновации, вкладывают их в инфраструктуру, в первую очередь тех регионов, где они работают", - сказал Силуанов.При этом он подчеркнул, что если инвестор приходил в те или иные проекты под специальные условия – для него они сохраняются. В частности, это касается преференциальных режимов – соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), специальные инвестиционные контракты (СПИК), особые экономические зоны (ОЭЗ) и другие.
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Налоги, РОССИЯ, Антон Силуанов, Новости
15:35 20.05.2024
 
Минфин раскрыл, какой бизнес должен получать поддержку

Силуанов: поддержу должен получать тот бизнес, который не выводит прибыль в офшоры

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Господдержка должна оказываться тому бизнесу, который не выводит деньги в офшоры или откладывает в дивиденды, а тем, кто вкладывает в развитие производства и инновации, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.
В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ. Как отметил глава Минфина, справедливая налоговая система должна обеспечивать поступление ресурсов для решения масштабных общенациональных задач в социальной и экономической сферах.
По словам Силуанова, дополнительные средства, которые государство получит от изменения налогов для бизнеса, пойдут в том числе на поддержку экономики: стимулирование отраслей, обеспечивающие ее долгосрочный рост. Также они пойдут в развитие инфраструктуры, строительство жилья, дорог, а также на меры поддержки бизнеса.
"Считаем, что поддержка должна оказываться прежде всего тем, кто не выводит полученную прибыль в офшоры, не откладывает ее в дивиденды на проедание, а направляет на расширение производства, на инновации, вкладывают их в инфраструктуру, в первую очередь тех регионов, где они работают", - сказал Силуанов.
При этом он подчеркнул, что если инвестор приходил в те или иные проекты под специальные условия – для него они сохраняются. В частности, это касается преференциальных режимов – соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), специальные инвестиционные контракты (СПИК), особые экономические зоны (ОЭЗ) и другие.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
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