https://1prime.ru/20240520/biznes-848334609.html

Минфин раскрыл, какой бизнес должен получать поддержку

Минфин раскрыл, какой бизнес должен получать поддержку - 20.05.2024, ПРАЙМ

Минфин раскрыл, какой бизнес должен получать поддержку

Господдержка должна оказываться тому бизнесу, который не выводит деньги в офшоры или откладывает в дивиденды, а тем, кто вкладывает в развитие производства и... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T15:35+0300

2024-05-20T15:35+0300

2024-05-20T15:35+0300

налоги

россия

антон силуанов

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84250/65/842506590_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b889114e55d9c9f0870ad7d15b03c59f.jpg

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Господдержка должна оказываться тому бизнесу, который не выводит деньги в офшоры или откладывает в дивиденды, а тем, кто вкладывает в развитие производства и инновации, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ. Как отметил глава Минфина, справедливая налоговая система должна обеспечивать поступление ресурсов для решения масштабных общенациональных задач в социальной и экономической сферах.По словам Силуанова, дополнительные средства, которые государство получит от изменения налогов для бизнеса, пойдут в том числе на поддержку экономики: стимулирование отраслей, обеспечивающие ее долгосрочный рост. Также они пойдут в развитие инфраструктуры, строительство жилья, дорог, а также на меры поддержки бизнеса."Считаем, что поддержка должна оказываться прежде всего тем, кто не выводит полученную прибыль в офшоры, не откладывает ее в дивиденды на проедание, а направляет на расширение производства, на инновации, вкладывают их в инфраструктуру, в первую очередь тех регионов, где они работают", - сказал Силуанов.При этом он подчеркнул, что если инвестор приходил в те или иные проекты под специальные условия – для него они сохраняются. В частности, это касается преференциальных режимов – соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), специальные инвестиционные контракты (СПИК), особые экономические зоны (ОЭЗ) и другие.

https://1prime.ru/20240520/ndfl-848330757.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, антон силуанов, новости