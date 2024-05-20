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Эксперт объяснил, чем грозит изменение топливного демпфера - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Эксперт объяснил, чем грозит изменение топливного демпфера
Эксперт объяснил, чем грозит изменение топливного демпфера - 20.05.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, чем грозит изменение топливного демпфера
Существенная корректировка параметров демпферного механизма опасна для внутреннего рынка и может привести к его разбалансировке, заявил РИА Новости заместитель... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T20:54+0300
2024-05-20T20:54+0300
топливный демпфер
торговый дисбаланс
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Существенная корректировка параметров демпферного механизма опасна для внутреннего рынка и может привести к его разбалансировке, заявил РИА Новости заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. Минфин РФ не поддержал предложение "Роснефти" о введении до конца сентября моратория на обнуление бюджетных выплат по демпферу, сообщила в понедельник газета "Коммерсант", ссылаясь на письмо замминистра Алексея Сазанова в правительство. Согласно материалу, в Минфине считают, что эта мера не будет способствовать стабильности цен на внутреннем рынке. Однако там концептуально согласны с идеей не обнулять демпфер при превышении порога отклонения цен только по одному продукту - бензину или дизтопливу, добавляется в статье. По словам собеседника РИА Новости, вопрос изменения параметров демпфера регулярно поднимается заинтересованными сторонами - как со стороны производителей и экспортеров продукции, так и со стороны органов власти, отвечающих за формирование бюджета. "Параметры демпферного механизма всегда являются результатом компромисса между социально-экономической стабильностью, наполнением бюджета и обеспечением рентабельности работы нефтяных компаний", - пояснил он. "Существенно менять его параметры очень опасно - это может разбалансировать весь рынок", - добавил Колобанов, напомнив, что снижение в два раза размера демпферных выплат в сентябре 2023 года стало одной из причин резкого роста цен на внутреннем рынке. Эксперт считает, что если бы правительство все же ввело мораторий на обнуление демпфера, то рынок воспринял бы эту меру как "фактор, провоцирующий неконтролируемый рост оптовой цены на топливо". Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем индикативная внутренняя на 10% на бензин и 20% на дизтопливо.
https://1prime.ru/20240506/minfin-847938159.html
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топливный демпфер, торговый дисбаланс
топливный демпфер, торговый дисбаланс
20:54 20.05.2024
 
Эксперт объяснил, чем грозит изменение топливного демпфера

Эксперт Колобанов: изменение топливного демпфера грозит дисбалансом на рынке

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Существенная корректировка параметров демпферного механизма опасна для внутреннего рынка и может привести к его разбалансировке, заявил РИА Новости заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.
Минфин РФ не поддержал предложение "Роснефти" о введении до конца сентября моратория на обнуление бюджетных выплат по демпферу, сообщила в понедельник газета "Коммерсант", ссылаясь на письмо замминистра Алексея Сазанова в правительство. Согласно материалу, в Минфине считают, что эта мера не будет способствовать стабильности цен на внутреннем рынке. Однако там концептуально согласны с идеей не обнулять демпфер при превышении порога отклонения цен только по одному продукту - бензину или дизтопливу, добавляется в статье.
По словам собеседника РИА Новости, вопрос изменения параметров демпфера регулярно поднимается заинтересованными сторонами - как со стороны производителей и экспортеров продукции, так и со стороны органов власти, отвечающих за формирование бюджета. "Параметры демпферного механизма всегда являются результатом компромисса между социально-экономической стабильностью, наполнением бюджета и обеспечением рентабельности работы нефтяных компаний", - пояснил он.
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"Существенно менять его параметры очень опасно - это может разбалансировать весь рынок", - добавил Колобанов, напомнив, что снижение в два раза размера демпферных выплат в сентябре 2023 года стало одной из причин резкого роста цен на внутреннем рынке.
Эксперт считает, что если бы правительство все же ввело мораторий на обнуление демпфера, то рынок воспринял бы эту меру как "фактор, провоцирующий неконтролируемый рост оптовой цены на топливо".
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем индикативная внутренняя на 10% на бензин и 20% на дизтопливо.
 
топливный демпферторговый дисбаланс
 
 
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