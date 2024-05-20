https://1prime.ru/20240520/dialog-848317051.html

Россия и Иран продолжат конструктивный диалог, заверили в Совфеде

Россия и Иран продолжат конструктивный диалог, заверили в Совфеде - 20.05.2024, ПРАЙМ

Россия и Иран продолжат конструктивный диалог, заверили в Совфеде

Преемственность курса на развитие конструктивных отношений и сотрудничества Москвы и Тегерана будет обеспечена, заявил сенатор Константин Долгов. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T09:30+0300

2024-05-20T09:30+0300

2024-05-20T09:57+0300

происшествия

иран

ибрахим раиси

https://cdnn.1prime.ru/img/84191/07/841910713_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_2d6d2bf70d2e4f356218548cdee12e17.jpg

МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Преемственность курса на развитие конструктивных отношений и сотрудничества Москвы и Тегерана будет обеспечена, заявил сенатор Константин Долгов. "Уверен, что преемственность курса на развитие конструктивных отношений и сотрудничества в интересах наших стран будет обеспечена", — указал он в своем Telegram-канале. Долгов также выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе президента Ирана Раиси, других иранских официальных лиц и всему народу Ирана, назвав случившееся страшной трагедией. Сенатор считает, что следствие несомненно разберется в причинах произошедшего.Перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели Раиси и его делегации в результате крушения вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где президент Ирана и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев принимали участие в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.По данным иранских СМИ, исполнять обязанности главы государства в течение 50 дней до новых президентских выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, выборы будут организованы специальным советом.

https://1prime.ru/20240520/birzha-848314662.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, ибрахим раиси