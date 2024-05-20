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Россия и Иран продолжат конструктивный диалог, заверили в Совфеде
Россия и Иран продолжат конструктивный диалог, заверили в Совфеде - 20.05.2024, ПРАЙМ
Россия и Иран продолжат конструктивный диалог, заверили в Совфеде
Преемственность курса на развитие конструктивных отношений и сотрудничества Москвы и Тегерана будет обеспечена, заявил сенатор Константин Долгов. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T09:30+0300
2024-05-20T09:30+0300
2024-05-20T09:57+0300
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Преемственность курса на развитие конструктивных отношений и сотрудничества Москвы и Тегерана будет обеспечена, заявил сенатор Константин Долгов. "Уверен, что преемственность курса на развитие конструктивных отношений и сотрудничества в интересах наших стран будет обеспечена", — указал он в своем Telegram-канале. Долгов также выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе президента Ирана Раиси, других иранских официальных лиц и всему народу Ирана, назвав случившееся страшной трагедией. Сенатор считает, что следствие несомненно разберется в причинах произошедшего.Перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели Раиси и его делегации в результате крушения вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где президент Ирана и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев принимали участие в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.По данным иранских СМИ, исполнять обязанности главы государства в течение 50 дней до новых президентских выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, выборы будут организованы специальным советом.
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Происшествия, ИРАН, Ибрахим Раиси
Россия и Иран продолжат конструктивный диалог, заверили в Совфеде
Сенатор Долгов: курс на конструктивный диалог Москвы и Тегерана будет обеспечен
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Преемственность курса на развитие конструктивных отношений и сотрудничества Москвы и Тегерана будет обеспечена, заявил сенатор Константин Долгов.
"Уверен, что преемственность курса на развитие конструктивных отношений и сотрудничества в интересах наших стран будет обеспечена", — указал он в своем Telegram-канале.
Долгов также выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе президента Ирана Раиси, других иранских официальных лиц и всему народу Ирана, назвав случившееся страшной трагедией.
Сенатор считает, что следствие несомненно разберется в причинах произошедшего.
Перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели Раиси и его делегации в результате крушения вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где президент Ирана и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев принимали участие в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
По данным иранских СМИ, исполнять обязанности главы государства в течение 50 дней до новых президентских выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, выборы будут организованы специальным советом.
Тегеранская фондовая биржа приостановила работу