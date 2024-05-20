https://1prime.ru/20240520/dialog-848331798.html
Шохин призвал к публичному диалогу о налоговых изменениях
Шохин призвал к публичному диалогу о налоговых изменениях - 20.05.2024, ПРАЙМ
Шохин призвал к публичному диалогу о налоговых изменениях
Публичные обсуждения налоговых изменений в России важны для бизнеса и позволят прийти к взвешенным решениям с пользой для всех, заявил глава РСПП Александр... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T14:40+0300
2024-05-20T14:40+0300
2024-05-20T15:01+0300
налоги
россия
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/77219/00/772190063_0:129:1500:973_1920x0_80_0_0_00b5b9e19a925caa169ace7236251abf.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Публичные обсуждения налоговых изменений в России важны для бизнеса и позволят прийти к взвешенным решениям с пользой для всех, заявил глава РСПП Александр Шохин.В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ. Во встрече принимают участие в том числе представители бизнес-объединений."Безусловно, очень важно, и это тоже один из ключевых элементов выстраивания этой справедливой системы (налоговой - ред.) - это публичный диалог со всеми заинтересованными сторонами", - сказал Шохин.Он добавил, что "именно публичное обсуждение этих вопросов позволит прийти к таким взвешенным решениям, которые пойдут на пользу и налогоплательщикам, и бюджетополучателям, но и, безусловно, граждане и бизнес должны тоже, как говорится, получить именно справедливое решение"."Для нас здесь главным является системная предсказуемость фискальных решений, и, безусловно, это означает, что мы шаг за шагом должны отказываться от временных решений", - заключил глава РСПП.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77219/00/772190063_16:0:1484:1101_1920x0_80_0_0_10266644c1a394e1d35d6d65efff0033.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости
Шохин призвал к публичному диалогу о налоговых изменениях
Шохин: публичный диалог о налоговых изменениях важен для бизнеса
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Публичные обсуждения налоговых изменений в России важны для бизнеса и позволят прийти к взвешенным решениям с пользой для всех, заявил глава РСПП Александр Шохин.
В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ. Во встрече принимают участие в том числе представители бизнес-объединений.
"Безусловно, очень важно, и это тоже один из ключевых элементов выстраивания этой справедливой системы (налоговой - ред.) - это публичный диалог со всеми заинтересованными сторонами", - сказал Шохин.
Он добавил, что "именно публичное обсуждение этих вопросов позволит прийти к таким взвешенным решениям, которые пойдут на пользу и налогоплательщикам, и бюджетополучателям, но и, безусловно, граждане и бизнес должны тоже, как говорится, получить именно справедливое решение".
"Для нас здесь главным является системная предсказуемость фискальных решений, и, безусловно, это означает, что мы шаг за шагом должны отказываться от временных решений", - заключил глава РСПП.