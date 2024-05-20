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Россия надеется на выполнение всех договоренностей с Ираном, заявили в МИД - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Россия надеется на выполнение всех договоренностей с Ираном, заявили в МИД
Россия надеется на выполнение всех договоренностей с Ираном, заявили в МИД - 20.05.2024, ПРАЙМ
Россия надеется на выполнение всех договоренностей с Ираном, заявили в МИД
Москва надеется, что все достигнутые ранее договоренности с Тегераном после гибели президента страны Эбрахима Раиси будут выполняться. Об этом заявил замглавы... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T12:32+0300
2024-05-20T12:57+0300
политика
россия
иран
международные отношения
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Москва надеется, что все достигнутые ранее договоренности с Тегераном после гибели президента страны Эбрахима Раиси будут выполняться. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. 19 мая в Иране потерпел крушение вертолет, на борту которого нахидились Раиси, глава иранского МИД и другие официальные лица страны. 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил, что в результате катастрофы никто не выжил.Рябков в ходе беседы с журналистами подтвердил настроенность Москвы на плотное углубленное взаимодействие по вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня.Дипломат также добавил, что линия Москвы по отношениям с Тегераном неизменна и находит понимание у иранской стороны. В МИД РФ отмечают встречную готовность иранской стороны работать в этом же ключе, добавил Рябков. "Безусловно, исходим из того, что все достигнутые ранее договоренности будут выполняться и мы продолжим поступательный ход наших отношений, имеющих важнейшее значение с точки зрения и задач, стоящих перед нашими странами, и с точки зрения укрепления безопасности", — также заявил он.
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россия, иран, международные отношения
Политика, РОССИЯ, ИРАН, международные отношения
12:32 20.05.2024 (обновлено: 12:57 20.05.2024)
 
Россия надеется на выполнение всех договоренностей с Ираном, заявили в МИД

МИД: РФ надеется на выполнение всех договоренностей с Ираном после гибели Раиси

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Москва надеется, что все достигнутые ранее договоренности с Тегераном после гибели президента страны Эбрахима Раиси будут выполняться. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
19 мая в Иране потерпел крушение вертолет, на борту которого нахидились Раиси, глава иранского МИД и другие официальные лица страны. 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил, что в результате катастрофы никто не выжил.
Рябков в ходе беседы с журналистами подтвердил настроенность Москвы на плотное углубленное взаимодействие по вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня.
Дипломат также добавил, что линия Москвы по отношениям с Тегераном неизменна и находит понимание у иранской стороны.
В МИД РФ отмечают встречную готовность иранской стороны работать в этом же ключе, добавил Рябков.
"Безусловно, исходим из того, что все достигнутые ранее договоренности будут выполняться и мы продолжим поступательный ход наших отношений, имеющих важнейшее значение с точки зрения и задач, стоящих перед нашими странами, и с точки зрения укрепления безопасности", — также заявил он.
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