https://1prime.ru/20240520/dogovorennosti-848325832.html
Россия надеется на выполнение всех договоренностей с Ираном, заявили в МИД
Россия надеется на выполнение всех договоренностей с Ираном, заявили в МИД - 20.05.2024, ПРАЙМ
Россия надеется на выполнение всех договоренностей с Ираном, заявили в МИД
Москва надеется, что все достигнутые ранее договоренности с Тегераном после гибели президента страны Эбрахима Раиси будут выполняться. Об этом заявил замглавы... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T12:32+0300
2024-05-20T12:32+0300
2024-05-20T12:57+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Москва надеется, что все достигнутые ранее договоренности с Тегераном после гибели президента страны Эбрахима Раиси будут выполняться. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. 19 мая в Иране потерпел крушение вертолет, на борту которого нахидились Раиси, глава иранского МИД и другие официальные лица страны. 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил, что в результате катастрофы никто не выжил.Рябков в ходе беседы с журналистами подтвердил настроенность Москвы на плотное углубленное взаимодействие по вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня.Дипломат также добавил, что линия Москвы по отношениям с Тегераном неизменна и находит понимание у иранской стороны. В МИД РФ отмечают встречную готовность иранской стороны работать в этом же ключе, добавил Рябков. "Безусловно, исходим из того, что все достигнутые ранее договоренности будут выполняться и мы продолжим поступательный ход наших отношений, имеющих важнейшее значение с точки зрения и задач, стоящих перед нашими странами, и с точки зрения укрепления безопасности", — также заявил он.
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россия, иран, международные отношения
Политика, РОССИЯ, ИРАН, международные отношения
Россия надеется на выполнение всех договоренностей с Ираном, заявили в МИД
МИД: РФ надеется на выполнение всех договоренностей с Ираном после гибели Раиси
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Москва надеется, что все достигнутые ранее договоренности с Тегераном после гибели президента страны Эбрахима Раиси будут выполняться. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
19 мая в Иране потерпел крушение вертолет, на борту которого нахидились Раиси, глава иранского МИД и другие официальные лица страны. 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил, что в результате катастрофы никто не выжил.
Рябков в ходе беседы с журналистами подтвердил настроенность Москвы на плотное углубленное взаимодействие по вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня.
Дипломат также добавил, что линия Москвы по отношениям с Тегераном неизменна и находит понимание у иранской стороны.
В МИД РФ отмечают встречную готовность иранской стороны работать в этом же ключе, добавил Рябков.
"Безусловно, исходим из того, что все достигнутые ранее договоренности будут выполняться и мы продолжим поступательный ход наших отношений, имеющих важнейшее значение с точки зрения и задач, стоящих перед нашими странами, и с точки зрения укрепления безопасности", — также заявил он.
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