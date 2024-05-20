https://1prime.ru/20240520/dollar-848347227.html
В Федеральной резервной системе предположили, что может навредить доллару
В Федеральной резервной системе предположили, что может навредить доллару - 20.05.2024, ПРАЙМ
В Федеральной резервной системе предположили, что может навредить доллару
Рост геополитической напряженности в мире, а также вводимые США санкции против России могут навредить самой американской валюте и ее роли, считает управляющий... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T23:03+0300
2024-05-20T23:03+0300
2024-05-20T23:03+0300
экономика
фрс
доллар
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/00/841370046_0:479:2048:1631_1920x0_80_0_0_788cfc73cd91df1339db8710b2e2c835.jpg
ВАШИНГТОН, 20 мая — ПРАЙМ. Рост геополитической напряженности в мире, а также вводимые США санкции против России могут навредить самой американской валюте и ее роли, считает управляющий Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер. "Растущая геополитическая напряженность, санкции против России, усилия Китая по расширению использования юаня и экономическая фрагментация - все это может негативно сказаться на международном использовании доллара", - заявил он в понедельник на конференции по роли доллара в Вашингтоне. По оценке Уоллера, наиболее заметно влияние указанных факторов сказывается на хранении американской валюты в качестве средства сбережения, а также на его использовании в официальных валютных резервах. Представитель руководства ФРС также добавил, что одной из проблем для валюты США является ее взаимосвязь с геоэкономикой через взаимодействие экономических и геополитических инструментов. "Роль США в мировой экономике меняется, а финансы изменяются всегда, поэтому политикам важно регулярно думать над тем, почему может меняться и роль доллара", - отметил он. Кроме того, как подчеркнул Уоллер, долгосрочные санкции со стороны Вашингтона и его политики, которые прямо поддерживают укрепление международной роли юаня, могут одновременно вредить валюте США наравне со стремительным ростом использования цифровых валют. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20240520/valyuta-848343410.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/00/841370046_0:102:2048:1638_1920x0_80_0_0_e95b05fe183752977506cba1fc3fa108.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фрс, доллар, мнение
Экономика, ФРС, доллар, мнение
В Федеральной резервной системе предположили, что может навредить доллару
ФРС: геополитическая напряженность и санкции против РФ могут навредить доллару
ВАШИНГТОН, 20 мая — ПРАЙМ. Рост геополитической напряженности в мире, а также вводимые США санкции против России могут навредить самой американской валюте и ее роли, считает управляющий Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер.
"Растущая геополитическая напряженность, санкции против России, усилия Китая по расширению использования юаня и экономическая фрагментация - все это может негативно сказаться на международном использовании доллара", - заявил он в понедельник на конференции по роли доллара в Вашингтоне.
По оценке Уоллера, наиболее заметно влияние указанных факторов сказывается на хранении американской валюты в качестве средства сбережения, а также на его использовании в официальных валютных резервах.
Доллар США устойчив, инвесторы ждут ориентиров ФРС
Представитель руководства ФРС также добавил, что одной из проблем для валюты США является ее взаимосвязь с геоэкономикой через взаимодействие экономических и геополитических инструментов.
"Роль США в мировой экономике меняется, а финансы изменяются всегда, поэтому политикам важно регулярно думать над тем, почему может меняться и роль доллара", - отметил он.
Кроме того, как подчеркнул Уоллер, долгосрочные санкции со стороны Вашингтона и его политики, которые прямо поддерживают укрепление международной роли юаня, могут одновременно вредить валюте США наравне со стремительным ростом использования цифровых валют.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.