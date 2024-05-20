https://1prime.ru/20240520/elektroenergiya-848315757.html
Тарифы на электроэнергию на Украине выросли на 70 процентов, пишут СМИ
Тарифы на электроэнергию на Украине выросли на 70 процентов, пишут СМИ - 20.05.2024, ПРАЙМ
Тарифы на электроэнергию на Украине выросли на 70 процентов, пишут СМИ
Тарифы на коммунальные услуги на Украине за год увеличились на 12,9%, при этом электроэнергия подорожала почти на 70%, сообщило украинское издание... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T09:02+0300
2024-05-20T09:02+0300
2024-05-20T09:08+0300
энергетика
украина
электроэнергия
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Тарифы на коммунальные услуги на Украине за год увеличились на 12,9%, при этом электроэнергия подорожала почти на 70%, сообщило украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на украинский госстат. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 мая сообщил, что правительство Украины готовит повышение цен на электроэнергию для населения страны в полтора раза, предположительно тарифы могут увеличиться уже с 1 июня. Ранее Нацбанк Украины сообщил, что ожидает резкое повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей на фоне сложной ситуации в энергетике. "На Украине подорожали коммунальные услуги. За год - с апреля 2023 года до апреля 2024 - тарифы увеличились в целом на 12,9%. При этом, например, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Обозревателя". В январе член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сообщал, что тарифы на электроэнергию для населения Украины в 2024 году вырастут вдвое в рамках представленного Вашингтоном списка реформ. Кабмин Украины в начале января отменил введенный в марте 2022 года мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам. На данный момент тариф на электроэнергию для населения в стране составляет 2,64 гривны/кВт.ч (0,07 доллара).
https://1prime.ru/20240518/effektivnost-848303660.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, электроэнергия, новости
Энергетика, УКРАИНА, электроэнергия, Новости
Тарифы на электроэнергию на Украине выросли на 70 процентов, пишут СМИ
"Обозреватель": тарифы на электроэнергию на Украине увеличились почти на 70%
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Тарифы на коммунальные услуги на Украине за год увеличились на 12,9%, при этом электроэнергия подорожала почти на 70%, сообщило украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на украинский госстат.
Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 мая сообщил, что правительство Украины готовит повышение цен на электроэнергию для населения страны в полтора раза, предположительно тарифы могут увеличиться уже с 1 июня. Ранее Нацбанк Украины сообщил, что ожидает резкое повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей на фоне сложной ситуации в энергетике.
"На Украине подорожали коммунальные услуги. За год - с апреля 2023 года до апреля 2024 - тарифы увеличились в целом на 12,9%. При этом, например, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Обозревателя".
В январе член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сообщал, что тарифы на электроэнергию для населения Украины в 2024 году вырастут вдвое в рамках представленного Вашингтоном списка реформ.
Кабмин Украины в начале января отменил введенный в марте 2022 года мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам.
На данный момент тариф на электроэнергию для населения в стране составляет 2,64 гривны/кВт.ч (0,07 доллара).
В США засомневались в эффективности последнего пакета помощи Украине