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Москва и Минск обсудили постройку нового энергоблока Белорусской АЭС

Москва и Минск обсудили постройку нового энергоблока Белорусской АЭС - 20.05.2024, ПРАЙМ

Москва и Минск обсудили постройку нового энергоблока Белорусской АЭС

Россия и Белоруссия обсуждают возможность строительства на Белорусской АЭС третьего энергоблока, сообщило правительство РФ. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T16:17+0300

2024-05-20T16:17+0300

2024-05-20T16:24+0300

энергетика

атомная энергетика

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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия обсуждают возможность строительства на Белорусской АЭС третьего энергоблока, сообщило правительство РФ.Вице-премьер РФ Александр Новак провел рабочую встречу с со своим коллегой из Белоруссии Петром Пархомчиком, где в том числе обсуждалось сотрудничество стран в атомной промышленности."Было отмечено, что "Росатом" оказывает необходимые сервисные услуги Белорусской АЭС, обеспечивающей до 30% энергопотребления страны. Обсуждается ее расширение за счёт строительства третьего энергоблока", - сказано в сообщении.Новак и Пархомчик также обсудили сотрудничество двух стран в нефтегазе и также развитие нефтепереработки республики.В ходе встречи Новак также подчеркнул, что Россия остается главным торговым партнером Белоруссии."На нашу страну в 2023 году пришлось 57,4% всей внешней торговли республики. Объем двустороннего товарооборота между двумя странами в прошлом году увеличился на 5,2% по сравнению с уровнем 2022 года. В свою очередь Беларусь с долей 6,5% заняла четвертую позицию по объему товарообмена с Россией среди всех стран мира и первую - среди стран СНГ", - приводит пресс-служба слова вице-премьера.

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атомная энергетика