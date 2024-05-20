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Москва и Минск обсудили постройку нового энергоблока Белорусской АЭС - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Москва и Минск обсудили постройку нового энергоблока Белорусской АЭС
Москва и Минск обсудили постройку нового энергоблока Белорусской АЭС - 20.05.2024, ПРАЙМ
Москва и Минск обсудили постройку нового энергоблока Белорусской АЭС
Россия и Белоруссия обсуждают возможность строительства на Белорусской АЭС третьего энергоблока, сообщило правительство РФ. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T16:17+0300
2024-05-20T16:24+0300
энергетика
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия обсуждают возможность строительства на Белорусской АЭС третьего энергоблока, сообщило правительство РФ.Вице-премьер РФ Александр Новак провел рабочую встречу с со своим коллегой из Белоруссии Петром Пархомчиком, где в том числе обсуждалось сотрудничество стран в атомной промышленности."Было отмечено, что "Росатом" оказывает необходимые сервисные услуги Белорусской АЭС, обеспечивающей до 30% энергопотребления страны. Обсуждается ее расширение за счёт строительства третьего энергоблока", - сказано в сообщении.Новак и Пархомчик также обсудили сотрудничество двух стран в нефтегазе и также развитие нефтепереработки республики.В ходе встречи Новак также подчеркнул, что Россия остается главным торговым партнером Белоруссии."На нашу страну в 2023 году пришлось 57,4% всей внешней торговли республики. Объем двустороннего товарооборота между двумя странами в прошлом году увеличился на 5,2% по сравнению с уровнем 2022 года. В свою очередь Беларусь с долей 6,5% заняла четвертую позицию по объему товарообмена с Россией среди всех стран мира и первую - среди стран СНГ", - приводит пресс-служба слова вице-премьера.
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атомная энергетика
Энергетика, атомная энергетика
16:17 20.05.2024 (обновлено: 16:24 20.05.2024)
 
Москва и Минск обсудили постройку нового энергоблока Белорусской АЭС

Москва и Минск обсудили возможность строительства третьего блока Белорусской АЭС

© РИА Новости . Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСтроительство Белорусской АЭС в Островце
Строительство Белорусской АЭС в Островце - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Виктор Толочко
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия обсуждают возможность строительства на Белорусской АЭС третьего энергоблока, сообщило правительство РФ.
Вице-премьер РФ Александр Новак провел рабочую встречу с со своим коллегой из Белоруссии Петром Пархомчиком, где в том числе обсуждалось сотрудничество стран в атомной промышленности.
"Было отмечено, что "Росатом" оказывает необходимые сервисные услуги Белорусской АЭС, обеспечивающей до 30% энергопотребления страны. Обсуждается ее расширение за счёт строительства третьего энергоблока", - сказано в сообщении.
Новак и Пархомчик также обсудили сотрудничество двух стран в нефтегазе и также развитие нефтепереработки республики.
В ходе встречи Новак также подчеркнул, что Россия остается главным торговым партнером Белоруссии.
"На нашу страну в 2023 году пришлось 57,4% всей внешней торговли республики. Объем двустороннего товарооборота между двумя странами в прошлом году увеличился на 5,2% по сравнению с уровнем 2022 года. В свою очередь Беларусь с долей 6,5% заняла четвертую позицию по объему товарообмена с Россией среди всех стран мира и первую - среди стран СНГ", - приводит пресс-служба слова вице-премьера.
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