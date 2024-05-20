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Омерзительно, но предсказуемо. Симоньян прокомментировала покушение на Фицо

Омерзительно, но предсказуемо. Симоньян прокомментировала покушение на Фицо - 20.05.2024, ПРАЙМ

Омерзительно, но предсказуемо. Симоньян прокомментировала покушение на Фицо

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо омерзительно, но предсказуемо, если вспомнить историю XX века и историю того, как действует Запад. Такое... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T09:45+0300

2024-05-20T09:45+0300

2024-05-20T09:45+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо омерзительно, но предсказуемо, если вспомнить историю XX века и историю того, как действует Запад. Такое мнение выразила главный редактор медиагруппы "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Предсказуемо, при этом поразительно и омерзительно, но предсказуемо, если ты знаешь историю XX века и историю того, как действует Запад. Это покушение и почти убийство Фицо. Того самого Фицо, который говорил, что к СВО привел разгул нацизма на Украине и что у Путина не было другого выбора", — заявила журналист в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Симоньян назвала покушением актом запугивания. Она также добавила, что общественность будут пытаться убедить в том, что нападавший был одинок, аналогично громким случаям на Западе. Журналист привела примеры покушений на Джона Кеннеди и Улофа Пальме, где также утверждалось, что нападавший действовал в одиночку.Кроме того, вопросы вызывает отсутствие оценления полицией на месте происшествия. Когда люди обращают внимание на такие факты, их обвиняют в пропаганде и теории заговора, не предоставляя никаких опровержений или ответов на вопросы, заключила она.Покушение на главу словацкого правительства произошло 15 мая. Он был ранен в плечо и брюшную полость, в больницу доставлен на вертолете. Президент России Владимир Путин назвал покушение чудовищным преступлением, которому не может быть оправданий. Он пожелал Фицо скорейшего выздоровления.

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россия, словакия, симоньян, роберт фицо, новости