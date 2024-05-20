https://1prime.ru/20240520/fitso-848319157.html

В ЕС испугались, что Фицо будет еще больше подрывать работу НАТО, пишут СМИ

В ЕС испугались, что Фицо будет еще больше подрывать работу НАТО, пишут СМИ - 20.05.2024, ПРАЙМ

В ЕС испугались, что Фицо будет еще больше подрывать работу НАТО, пишут СМИ

Еврочиновники боятся, что после покушения премьер Словакии Роберт Фицо, который ранее выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, будет еще... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T10:20+0300

2024-05-20T10:20+0300

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политика

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Еврочиновники боятся, что после покушения премьер Словакии Роберт Фицо, который ранее выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, будет еще более разрушительной силой в альянсе. Об этом пишет издание Financial Times. "Некоторые европейские чиновники опасаются, что Фицо может стать более разрушительной силой внутри НАТО, как Орбан, который задержал вступление Финляндии и Швеции", — говорится в материале FT. Авторы материала напомнили, что до покушения словацкий премьер присоединился к венгерскому в противостоянии кандидатуре действующего премьера Нидерландов Марку Рютте на пост следующего генсекая НАТО. Со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в ЕС отмечается, что Фицо до сих пор проявлял себя более компромиссно в частном порядке, чем в ходе своих "воинственных" появлений на публике. Он считает, что Фицо "определенно не в лиге Орбана". FT отметила, что покушение на Фицо ошеломило жителей Словакии и, пока он восстанавливается, в стране думают, каким он станет после такого опыта— "перевернет ли он страницу или будет стремиться отомстить и укрепить свою власть?". Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы страны Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица. МВД Словакии сообщало, что его состояние было критическим. При покушении нападавший пять раз выстрелил в Фицо, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок.Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, так как это означало бы начало Третьей мировой войны. Он считает, что конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Москву обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://1prime.ru/20240520/fitso-848317542.html

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словакия, роберт фицо, нато