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Врачи сообщили об улучшении состояния Фицо после покушения
Врачи сообщили об улучшении состояния Фицо после покушения - 20.05.2024, ПРАЙМ
Врачи сообщили об улучшении состояния Фицо после покушения
Состояние премьер-минситра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшается, сообщили в понедельник врачи больницы в городе Банска-Бистрица. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T13:18+0300
2024-05-20T13:18+0300
2024-05-20T13:18+0300
происшествия
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БРАТИСЛАВА, 20 мая - ПРАЙМ. Состояние премьер-минситра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшается, сообщили в понедельник врачи больницы в городе Банска-Бистрица."После сегодняшнего консилиума состояние пациента стабильное. Клинически оно улучшается, он коммуницирует", — говорится в сообщении медучреждения.Покушение на главу словацкого правительства произошло 15 мая. Он был ранен в плечо и брюшную полость, в больницу доставлен на вертолете. Президент России Владимир Путин назвал покушение чудовищным преступлением, которому не может быть оправданий. Он пожелал Фицо скорейшего выздоровления.По данным министерства внутренних дел, нападение было политически мотивировано, и его совершил 71-летний писатель Юрай Цинтул. Цинтул участвовал в антиправительственных протестах, однако не был связан с радикальными группировками.
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Происшествия, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Новости
Врачи сообщили об улучшении состояния Фицо после покушения
Врачи сообщили об улучшении состояния премьера Словакии Фицо после покушения
БРАТИСЛАВА, 20 мая - ПРАЙМ. Состояние премьер-минситра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшается, сообщили в понедельник врачи больницы в городе Банска-Бистрица.
"После сегодняшнего консилиума состояние пациента стабильное. Клинически оно улучшается, он коммуницирует", — говорится в сообщении медучреждения.
Покушение на главу словацкого правительства произошло 15 мая. Он был ранен в плечо и брюшную полость, в больницу доставлен на вертолете. Президент России Владимир Путин назвал покушение чудовищным преступлением, которому не может быть оправданий. Он пожелал Фицо скорейшего выздоровления.
По данным министерства внутренних дел, нападение было политически мотивировано, и его совершил 71-летний писатель Юрай Цинтул. Цинтул участвовал в антиправительственных протестах, однако не был связан с радикальными группировками.
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