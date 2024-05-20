Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Врачи сообщили об улучшении состояния Фицо после покушения - 20.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240520/fitso-848327525.html
Врачи сообщили об улучшении состояния Фицо после покушения
Врачи сообщили об улучшении состояния Фицо после покушения - 20.05.2024, ПРАЙМ
Врачи сообщили об улучшении состояния Фицо после покушения
Состояние премьер-минситра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшается, сообщили в понедельник врачи больницы в городе Банска-Бистрица. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T13:18+0300
2024-05-20T13:18+0300
происшествия
словакия
роберт фицо
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_0:114:2881:1735_1920x0_80_0_0_09fb773c6c1b68d1ccf8f8c8c6eab456.jpg
БРАТИСЛАВА, 20 мая - ПРАЙМ. Состояние премьер-минситра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшается, сообщили в понедельник врачи больницы в городе Банска-Бистрица."После сегодняшнего консилиума состояние пациента стабильное. Клинически оно улучшается, он коммуницирует", — говорится в сообщении медучреждения.Покушение на главу словацкого правительства произошло 15 мая. Он был ранен в плечо и брюшную полость, в больницу доставлен на вертолете. Президент России Владимир Путин назвал покушение чудовищным преступлением, которому не может быть оправданий. Он пожелал Фицо скорейшего выздоровления.По данным министерства внутренних дел, нападение было политически мотивировано, и его совершил 71-летний писатель Юрай Цинтул. Цинтул участвовал в антиправительственных протестах, однако не был связан с радикальными группировками.
https://1prime.ru/20240520/fitso-848319157.html
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_209:0:2673:1848_1920x0_80_0_0_631cbd291d867e64c940b79bb57b09d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
словакия, роберт фицо, новости
Происшествия, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Новости
13:18 20.05.2024
 
Врачи сообщили об улучшении состояния Фицо после покушения

Врачи сообщили об улучшении состояния премьера Словакии Фицо после покушения

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 20 мая - ПРАЙМ. Состояние премьер-минситра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшается, сообщили в понедельник врачи больницы в городе Банска-Бистрица.
"После сегодняшнего консилиума состояние пациента стабильное. Клинически оно улучшается, он коммуницирует", — говорится в сообщении медучреждения.
Покушение на главу словацкого правительства произошло 15 мая. Он был ранен в плечо и брюшную полость, в больницу доставлен на вертолете. Президент России Владимир Путин назвал покушение чудовищным преступлением, которому не может быть оправданий. Он пожелал Фицо скорейшего выздоровления.
По данным министерства внутренних дел, нападение было политически мотивировано, и его совершил 71-летний писатель Юрай Цинтул. Цинтул участвовал в антиправительственных протестах, однако не был связан с радикальными группировками.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
В ЕС испугались, что Фицо будет еще больше подрывать работу НАТО, пишут СМИ
10:20
 
ПроисшествияСЛОВАКИЯРоберт ФицоНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала