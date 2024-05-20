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Врачи сообщили об улучшении состояния Фицо после покушения

Врачи сообщили об улучшении состояния Фицо после покушения - 20.05.2024, ПРАЙМ

Врачи сообщили об улучшении состояния Фицо после покушения

Состояние премьер-минситра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшается, сообщили в понедельник врачи больницы в городе Банска-Бистрица. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T13:18+0300

2024-05-20T13:18+0300

2024-05-20T13:18+0300

происшествия

словакия

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БРАТИСЛАВА, 20 мая - ПРАЙМ. Состояние премьер-минситра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшается, сообщили в понедельник врачи больницы в городе Банска-Бистрица."После сегодняшнего консилиума состояние пациента стабильное. Клинически оно улучшается, он коммуницирует", — говорится в сообщении медучреждения.Покушение на главу словацкого правительства произошло 15 мая. Он был ранен в плечо и брюшную полость, в больницу доставлен на вертолете. Президент России Владимир Путин назвал покушение чудовищным преступлением, которому не может быть оправданий. Он пожелал Фицо скорейшего выздоровления.По данным министерства внутренних дел, нападение было политически мотивировано, и его совершил 71-летний писатель Юрай Цинтул. Цинтул участвовал в антиправительственных протестах, однако не был связан с радикальными группировками.

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словакия, роберт фицо, новости