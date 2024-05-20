https://1prime.ru/20240520/gazprom-848337039.html

Эксперт удивился иску к "Газпрому": сама Болгария нарушила контракт

Эксперт удивился иску к "Газпрому": сама Болгария нарушила контракт - 20.05.2024, ПРАЙМ

Эксперт удивился иску к "Газпрому": сама Болгария нарушила контракт

Отказ "Булгаргаза" от российского газа весной 2022 года политически мотивирован, переход на оплату в рублях для болгарской компании технически ничего не менял,... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T16:26+0300

2024-05-20T16:26+0300

2024-05-20T16:40+0300

энергетика

газпром

булгаргаз

иск

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Отказ "Булгаргаза" от российского газа весной 2022 года политически мотивирован, переход на оплату в рублях для болгарской компании технически ничего не менял, и в судах придется отвечать именно "Булгаргазу" – за неисполнение контрактных обязательств перед "Газпромом", прокомментировал РИА Новости иск болгарской компании к "Газпрому" генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.На прошлой неделе болгарское агентство Novinite сообщило, что "Булгаргаз" намеревается подать в суд на структурное подразделение "Газпрома" "Газпром экспорт" для получения компенсации около 400 миллионов евро в связи с прекращением поставок газа российским предприятием в 2022 году. По информации радиостанции BNR, претензии "Булгаргаза" будут сначала направлены в "Газпром экспорт" с предложением достигнуть договоренности о возмещении. Если ее не удастся добиться, компания подаст иск в Международный арбитражный суд в Париже."Никто не заставлял "Булгаргаз" покупать на бирже рубли и отдавать рубли "Газпрому". Никаких валютных рисков "Булгаргаз" не нес. Это политически мотивированное решение, и в судах придется отвечать в итоге "Булгаргазу" за неисполнение обязательств", – отметил Симонов.ПЕРЕХОД НА ОПЛАТУ ГАЗА В РУБЛЯХ ТЕХНИЧЕСКИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ"Газпром" весной 2022 года сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины.В соответствии с указом президента России "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа", оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях. В противном случае указ предусматривает прекращение поставок газа.Собеседник агентства уточнил, что Россия перешла на систему оплаты газа в рублях из-за "арестов финансовых активов" и "проблем с транзакциями", указал на "опасения, что будут арестованы деньги на счетах самого "Газпрома".При этом для западных компаний "ситуация ничем не поменялась", добавил эксперт. Открывалось два счета в Газпромбанке – валютный и рублевый, банк сам конвертировал валюту в рубли и зачислял на счет "Газпрома". "То есть компании, покупавшие российский газ, по-прежнему перечисляли валюту на счет в Газпромбанке... Технически для той же болгарской компании ничего не менялась. Она как платила бы в евро, так и платила бы, деньги перечислялись в валюте", – подчеркнул он.МОТИВЫ ОТКАЗА ОТ РОССИЙСКОГО ГАЗАБолгария и Польша были в первых рядах тех, кто не согласился с переходом на такую оплату, продолжил Симонов. В то же время, например, австрийская OMV продолжает покупать российский газ по новой схеме, подчеркнул он."Это исключительная попытка придать законность политически мотивированным решениям. То есть отказ от газа был политически мотивированным решением. Болгария как бы изобразила, что это не мы, это Россия сама нарушила контрактные обязательства", – сказал собеседник агентства.Эксперт напомнил, что трубопроводные поставки газа не включены ни в один санкционный пакет. "Когда болгарская компания пойдет в суд, надо будет объяснить, на основании чего отказались. Даже на санкции нельзя будет сослаться. Тогда они будут говорить – а они ввели оплату за рубли. Ну и что? Это технический факт конвертации", – указал собеседник агентства.ПЕРСПЕКТИВЫ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕПри этом все эти решения российских и зарубежных судов "носят промежуточный характер", считает Симонов. Многие решения, которые принимались в энергетической сфере в последние два года, имеют серьезные перспективы судебных разбирательств, добавил он."Поэтому когда военная фаза на Украине закончится, я думаю, что в целом энергетический бизнес будет сотрясать огромное количество судебных исков, в том числе по судебным решениям, которые принимались во время игр на своем поле. В западных судах будут оспариваться решения российских судов, а в российских судах будут оспариваться решения западных судов", – отметил Симонов.Когда начнутся суды, у "Газпрома" будет "огромное количество аргументов", потому что западные компании отказались от выполнения контрактов, считает эксперт.

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газпром, булгаргаз, иск