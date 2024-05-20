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США готовят наказание для грузинских политиков за "уступчивость России" - 20.05.2024, ПРАЙМ
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США готовят наказание для грузинских политиков за "уступчивость России"
США готовят наказание для грузинских политиков за "уступчивость России" - 20.05.2024, ПРАЙМ
США готовят наказание для грузинских политиков за "уступчивость России"
Активы грузинских госчиновников, ответственных за продвижение закона об "иностранных агентах", могут заморозить, а им самим грозят визовые запреты... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T12:03+0300
2024-05-20T12:06+0300
политика
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Активы грузинских госчиновников, ответственных за продвижение закона об "иностранных агентах", могут заморозить, а им самим грозят визовые запреты. Соответствующий законопроект будет представлен в Конгрессе США, пишет издание Politico.В проекте документа говорится, что правящая партия "Грузинская мечта" все чаще проводит политику уступчивости России в рамках "все более нелиберального поворота". Тбилиси "открыто нападает" на американские и другие западные организации по продвижению демократии, одновременно поддерживая растущие связи с Россией, а также с Китаем, подчеркивают авторы законопроекта. 14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах в окончательном чтении. Однако затем президент Саломе Зурабишвили наложила на него вето и подчеркнула, что документ не подлежит никаким изменениям и улучшениям, поэтому от него нужно отказаться.Документ предусматривает регистрацию некоммерческих организаций и СМИ в Минюсте как иноагентов, если они получают свыше 20 процентов доходов из-за границы. Его принятие сопровождалось массовыми протестами и беспорядками, оппоненты также устраивали драки в здании парламента. По мнению критиков нововведения, проект похож на российский закон об "иноагентах". Авторы инициативы отвергают такие обвинения.Президент Грузии заявила, что законопроект подрывает намерение страны вступить в Евросоюз. При этом в июне 2022 года ЕС отказался предоставить стране статус кандидата в члены организации, признав лишь ее "европейскую перспективу".
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сша, иноагенты
Политика, США, иноагенты
12:03 20.05.2024 (обновлено: 12:06 20.05.2024)
 
США готовят наказание для грузинских политиков за "уступчивость России"

Politico: США могут ввести санкции против грузинских политиков

© Sputnik | Перейти в медиабанкПротесты в Тбилиси против законопроекта об иноагентах
Протесты в Тбилиси против законопроекта об иноагентах - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Активы грузинских госчиновников, ответственных за продвижение закона об "иностранных агентах", могут заморозить, а им самим грозят визовые запреты. Соответствующий законопроект будет представлен в Конгрессе США, пишет издание Politico.
В проекте документа говорится, что правящая партия "Грузинская мечта" все чаще проводит политику уступчивости России в рамках "все более нелиберального поворота". Тбилиси "открыто нападает" на американские и другие западные организации по продвижению демократии, одновременно поддерживая растущие связи с Россией, а также с Китаем, подчеркивают авторы законопроекта.
14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах в окончательном чтении. Однако затем президент Саломе Зурабишвили наложила на него вето и подчеркнула, что документ не подлежит никаким изменениям и улучшениям, поэтому от него нужно отказаться.
Документ предусматривает регистрацию некоммерческих организаций и СМИ в Минюсте как иноагентов, если они получают свыше 20 процентов доходов из-за границы. Его принятие сопровождалось массовыми протестами и беспорядками, оппоненты также устраивали драки в здании парламента. По мнению критиков нововведения, проект похож на российский закон об "иноагентах". Авторы инициативы отвергают такие обвинения.
Президент Грузии заявила, что законопроект подрывает намерение страны вступить в Евросоюз. При этом в июне 2022 года ЕС отказался предоставить стране статус кандидата в члены организации, признав лишь ее "европейскую перспективу".
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
Захарова назвала "биполяркой" реакцию ЕС на закон об иноагентах в Грузии
14 мая, 17:50
 
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