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Гутерреш выразил соболезнования народу и властям Ирана

Гутерреш выразил соболезнования народу и властям Ирана - 20.05.2024, ПРАЙМ

Гутерреш выразил соболезнования народу и властям Ирана

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования народу и правительству Ирана в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД страны Хоссейна... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T17:21+0300

2024-05-20T17:21+0300

2024-05-20T17:25+0300

происшествия

антониу гутерреш

ибрахим раиси

соболезнования

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ООН, 20 мая - ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования народу и правительству Ирана в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД страны Хоссейна Амира Абдоллахияна. Об этом говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика. "Генеральный секретарь опечален гибелью президента ИРИ Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахияна, а также их коллег в результате крушения вертолета 19 мая", — сообщил Дюжаррик. Он добавил, что генсек ООН выражает искренние соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Исламской Республики Иран. 19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.Позднее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи назвал причиной крушения вертолета плохие погодные условия. Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, заявил, что ему неизвестна версия "теракта" в отношении вертолета президента. Он подчеркнул, единая версия пока что отсутствует, так как разбирательства все еще идут.

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антониу гутерреш, ибрахим раиси, соболезнования