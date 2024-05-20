Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гутерреш выразил соболезнования народу и властям Ирана - 20.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240520/guterresh-848340365.html
Гутерреш выразил соболезнования народу и властям Ирана
Гутерреш выразил соболезнования народу и властям Ирана - 20.05.2024, ПРАЙМ
Гутерреш выразил соболезнования народу и властям Ирана
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования народу и правительству Ирана в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД страны Хоссейна... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T17:21+0300
2024-05-20T17:25+0300
происшествия
антониу гутерреш
ибрахим раиси
соболезнования
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/19/841171940_0:0:2647:1489_1920x0_80_0_0_85fb519b3f64827a0cf64f5ec254d99a.jpg
ООН, 20 мая - ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования народу и правительству Ирана в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД страны Хоссейна Амира Абдоллахияна. Об этом говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика. "Генеральный секретарь опечален гибелью президента ИРИ Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахияна, а также их коллег в результате крушения вертолета 19 мая", — сообщил Дюжаррик. Он добавил, что генсек ООН выражает искренние соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Исламской Республики Иран. 19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.Позднее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи назвал причиной крушения вертолета плохие погодные условия. Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, заявил, что ему неизвестна версия "теракта" в отношении вертолета президента. Он подчеркнул, единая версия пока что отсутствует, так как разбирательства все еще идут.
https://1prime.ru/20240520/raisi-848327128.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/19/841171940_0:0:2647:1985_1920x0_80_0_0_dcdc903529dd90f5db27bf2e4e5147db.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
антониу гутерреш, ибрахим раиси, соболезнования
Происшествия, Антониу Гутерреш, Ибрахим Раиси, соболезнования
17:21 20.05.2024 (обновлено: 17:25 20.05.2024)
 
Гутерреш выразил соболезнования народу и властям Ирана

Гутерреш выразил соболезнования народу и правительству Ирана из-за гибели Раиси

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 20 мая - ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования народу и правительству Ирана в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД страны Хоссейна Амира Абдоллахияна. Об этом говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь опечален гибелью президента ИРИ Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахияна, а также их коллег в результате крушения вертолета 19 мая", — сообщил Дюжаррик.
Он добавил, что генсек ООН выражает искренние соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Исламской Республики Иран.
19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.
Позднее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи назвал причиной крушения вертолета плохие погодные условия. Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, заявил, что ему неизвестна версия "теракта" в отношении вертолета президента. Он подчеркнул, единая версия пока что отсутствует, так как разбирательства все еще идут.
Президент Ирана Эбрахим Раиси - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
Посол Ирана назвал причины крушения вертолета Раиси
13:09
 
ПроисшествияАнтониу ГутеррешИбрахим Раисисоболезнования
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала