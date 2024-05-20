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Гутерреш выразил соболезнования народу и властям Ирана
Гутерреш выразил соболезнования народу и властям Ирана - 20.05.2024, ПРАЙМ
Гутерреш выразил соболезнования народу и властям Ирана
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования народу и правительству Ирана в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД страны Хоссейна... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T17:21+0300
2024-05-20T17:21+0300
2024-05-20T17:25+0300
происшествия
антониу гутерреш
ибрахим раиси
соболезнования
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ООН, 20 мая - ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования народу и правительству Ирана в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД страны Хоссейна Амира Абдоллахияна. Об этом говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика. "Генеральный секретарь опечален гибелью президента ИРИ Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахияна, а также их коллег в результате крушения вертолета 19 мая", — сообщил Дюжаррик. Он добавил, что генсек ООН выражает искренние соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Исламской Республики Иран. 19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.Позднее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи назвал причиной крушения вертолета плохие погодные условия. Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, заявил, что ему неизвестна версия "теракта" в отношении вертолета президента. Он подчеркнул, единая версия пока что отсутствует, так как разбирательства все еще идут.
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антониу гутерреш, ибрахим раиси, соболезнования
Происшествия, Антониу Гутерреш, Ибрахим Раиси, соболезнования
Гутерреш выразил соболезнования народу и властям Ирана
Гутерреш выразил соболезнования народу и правительству Ирана из-за гибели Раиси
ООН, 20 мая - ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования народу и правительству Ирана в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД страны Хоссейна Амира Абдоллахияна. Об этом говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь опечален гибелью президента ИРИ Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахияна, а также их коллег в результате крушения вертолета 19 мая", — сообщил Дюжаррик.
Он добавил, что генсек ООН выражает искренние соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Исламской Республики Иран.
19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.
Позднее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи назвал причиной крушения вертолета плохие погодные условия. Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, заявил, что ему неизвестна версия "теракта" в отношении вертолета президента. Он подчеркнул, единая версия пока что отсутствует, так как разбирательства все еще идут.
Посол Ирана назвал причины крушения вертолета Раиси