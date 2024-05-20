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В Египте заявили, что приветствуют и ждут инвестиции из России

В Египте заявили, что приветствуют и ждут инвестиции из России - 20.05.2024, ПРАЙМ

В Египте заявили, что приветствуют и ждут инвестиции из России

Египет приветствует и ждет инвестиции из России, в том числе в сферу туризма, заявил РИА Новости заместитель главы Главного управления инвестиций Египта Ясер... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T16:05+0300

2024-05-20T16:05+0300

2024-05-20T16:05+0300

экономика

египет

инвестиции

туризм

россия

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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 20 мая — ПРАЙМ. Египет приветствует и ждет инвестиции из России, в том числе в сферу туризма, заявил РИА Новости заместитель главы Главного управления инвестиций Египта Ясер Аббас. "Мы нацелены на инвестиции из России", - сказал Аббас в кулуарах международного туристического форума Africa Tourism Forum, проходящего в эти дни в Шарм-эш-Шейхе, в ответ на вопрос о перспективах роста инвестиций из РФ в Египет. Он отметил, что египетские власти "предпринимают максимальные усилия для упрощения процедур в сфере инвестиций". По его словам, все инвесторы в Египте, будь то местные или иностранные, получают все привилегии. "Мы приветствуем инвесторов из России, равно как и из других стран", - добавил Аббас, говоря о перспективах российских инвестиций в сферу туризма в Египте.

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египет, инвестиции, туризм, россия