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Хуснуллин: спрос по льготной ипотеке в новых регионах превысил предложение
Хуснуллин: спрос по льготной ипотеке в новых регионах превысил предложение - 20.05.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин: спрос по льготной ипотеке в новых регионах превысил предложение
Распространение льготной ипотеки под 2% на "вторичку" в новых регионах может "подстегнуть" цены на жилье, но это необходимо, потому что спрос на квартиры в... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T07:08+0300
2024-05-20T07:08+0300
2024-05-20T07:09+0300
экономика
марат хуснуллин
новые регионы рф
льготная ипотека
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Распространение льготной ипотеки под 2% на "вторичку" в новых регионах может "подстегнуть" цены на жилье, но это необходимо, потому что спрос на квартиры в новостройках уже превышает предложение, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Оно (распространение льготной ипотеки под 2% на вторичный рынок жилья - ред.) немножко подстегнет цены, это безусловно. Но сегодня, не развивая вторичный рынок, только первичный рынок не вытянет объем. Потому что, чтобы появилось предложение в достаточном количестве на первичном рынке, несколько лет уйдет. Уже первые дома, которые строятся, они распроданы все на фундаменте", - рассказал Хуснуллин. По его словам, именно поэтому рынок недвижимости в новых регионах нужно развивать комплексно, задействуя и "вторичку", а льготное ипотечное кредитования как раз будет способствовать этому процессу. В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству распространить программы льготной ипотеки под 2% в новых регионах РФ на вторичный рынок жилья. В конце апреля Минфин России сообщил, что участники и ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции, а также работники ряда федеральных органов власти, социальной сферы, сфер здравоохранения, культуры и спорта в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях теперь могут приобрести квартиру на вторичном рынке по льготной ставке 2%. Сделать это можно до 30 апреля 2025 года. Ранее в новых регионах была запущена программа льготной ипотеки на новостройки.
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марат хуснуллин, новые регионы рф, льготная ипотека
Экономика, Марат Хуснуллин, новые регионы РФ, льготная ипотека
Хуснуллин: спрос по льготной ипотеке в новых регионах превысил предложение
Хуснуллин: спрос по льготной ипотеке в новых регионах уже превышает предложение
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Распространение льготной ипотеки под 2% на "вторичку" в новых регионах может "подстегнуть" цены на жилье, но это необходимо, потому что спрос на квартиры в новостройках уже превышает предложение, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Оно (распространение льготной ипотеки под 2% на вторичный рынок жилья - ред.) немножко подстегнет цены, это безусловно. Но сегодня, не развивая вторичный рынок, только первичный рынок не вытянет объем. Потому что, чтобы появилось предложение в достаточном количестве на первичном рынке, несколько лет уйдет. Уже первые дома, которые строятся, они распроданы все на фундаменте", - рассказал Хуснуллин.
По его словам, именно поэтому рынок недвижимости в новых регионах нужно развивать комплексно, задействуя и "вторичку", а льготное ипотечное кредитования как раз будет способствовать этому процессу.
Эксперты оценили возможность создать альтернативу ипотеке
В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству распространить программы льготной ипотеки под 2% в новых регионах РФ на вторичный рынок жилья. В конце апреля Минфин России сообщил, что участники и ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции, а также работники ряда федеральных органов власти, социальной сферы, сфер здравоохранения, культуры и спорта в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях теперь могут приобрести квартиру на вторичном рынке по льготной ставке 2%. Сделать это можно до 30 апреля 2025 года. Ранее в новых регионах была запущена программа льготной ипотеки на новостройки.